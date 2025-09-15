Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Este martes se llevará a cabo una reunión entre la comisión directiva de Colón y las distintas agrupaciones. No hay que descartar nada respecto a definiciones importantes

La comisión directiva de Colón convocó a una reunión con las distintas agrupaciones que se llevaría a cabo en el club.

Fue un lunes caótico el que vivió Colón. Primero con la protesta de los hinchas en el predio 4 de junio que terminó con represión por parte de la policía y con Kevin Colli lesionado producto de una piedra que impactó en su cabeza.

Posteriormente, un grupo de socios se hizo presente en la sede del club y allí exigieron respuestas por parte de la dirigencia y terminaron manteniendo una charla con algunos miembros de comisión direciva.

Reunión clave entre la comisión directiva y las agrupaciones

Luego de todo lo sucedido, se conoció la información de que la dirigencia convocó a todas las agrupaciones para reunirse este martes a las 18, en principio en la sede del club.

Será una reunión clave pensando en lo que vendrá. No se descarta, la chance de que Víctor Godano de un paso al costado para descomprimir la situación.

Como así también la chance de poder adelantar las elecciones que están previstas para el 30 de noviembre. Hasta se especuló con la posibilidad de que Ezequiel Medrán no continúe como DT de Colón.

Por ahora se trata de rumores, que seguramente serán despejados este martes, cuando la dirigencia se siente a dialogar con los distintos actores de la oposición.