Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Hinchas reclamaron por el presente deportivo de Colón. Se registraron incidentes en la zona de ingreso al predio y la Policía respondió con balas de goma. Video

15 de septiembre 2025 · 17:19hs
Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

La crisis deportiva que atraviesa Colón en la Primera Nacional tuvo este lunes un capítulo fuera de la cancha, con graves incidentes en el predio 4 de Junio. Un grupo de hinchas se concentró en el lugar para exigir explicaciones por el mal presente y el reclamo derivó en un enfrentamiento con la policía.

• LEER MÁS: Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

Los manifestantes, visiblemente enojados por los últimos resultados y el rendimiento del equipo, comenzaron a cantar contra los dirigentes y el plantel, con el ya clásico "que se vayan todos" como grito principal. La tensión escaló cuando comenzaron a arrojar piedras hacia el ingreso del predio, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad. Fueron apenas unos minutos entre una cosa y la otra.

En medio del caos, la policía intentó dispersar a los hinchas utilizando balas de goma, lo que provocó corridas y momentos de gran tensión. Hubo personas heridas, aunque aún no se brindaron detalles oficiales sobre lo que dejó el lamentable episodio.

• LEER MÁS: Colón pone manos a la obra tras otro denigrante tropezón

Momento caliente en Colón

El malestar de los hinchas se potencia por el pobre presente deportivo: Colón no logra afirmarse en la tabla, acumula resultados adversos y su juego no convence. La desconexión entre los simpatizantes y la conducción del club parece crecer fecha tras fecha, y los hechos de este lunes reflejan un punto de quiebre.

• LEER MÁS: Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Lo ocurrido este lunes expone un clima cada vez más denso en torno al Sabalero, donde el fastidio popular ya no se limita a las tribunas.

