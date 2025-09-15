Uno Santa Fe | Colón | Colón

Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

Varios socios ingresaron al club para pedirle explicaciones a la dirigencia de Colón por la malaria. Tensión inicial con la seguridad y cara a cara

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 18:45hs
Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

La crisis deportiva e institucional de Colón sigue generando reacciones en cadena. Mientras se producían incidentes con hinchas y policía en el predio 4 de Junio, un grupo de socios se acercó a la sede, con carnet en mano y cuota al día, para exigir respuestas directas a los dirigentes.

• LEER MÁS: Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

El escenario no tardó en volverse tenso. Si bien el reclamo fue en principio pacífico, la presencia de personal de seguridad intentó disuadir la concentración, lo que generó un primer cruce que fue resuelto a pedido de los propios dirigentes. Fue entonces cuando Pedro Passeggi, Germán Williner y José Pisarello decidieron salir a tomar contacto con los socios presentes.

• LEER MÁS: Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Socios de Colón, cara a cara con dirigentes

El diálogo, sin embargo, fue acalorado. Las explicaciones no conformaron a los presentes, que elevaron el tono del reclamo. Las críticas apuntaron directamente al rumbo deportivo del equipo en la Primera Nacional y a la falta de respuestas concretas en medio de la crisis. El cántico "que se vayan todos" volvió a escucharse, dejando en claro que el malestar no se limita solo al plano futbolístico.

Diseño sin título (1)
Socios de Colón charlaron acaloradamente con dirigentes.

Socios de Colón charlaron acaloradamente con dirigentes.

Lo ocurrido en la sede representa otro reflejo del momento que atraviesa el club. La desconexión entre la conducción actual y la masa societaria parece crecer con cada semana sin resultados, y el enojo se empieza a canalizar no solo en las canchas, sino también en los espacios formales del club.

• LEER MÁS: Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Por ahora, no hubo comunicado oficial de la Comisión Directiva sobre el reclamo de los socios ni sobre los incidentes en el predio. Pero el mensaje parece cada vez más claro: los hinchas quieren ser escuchados y ya no se conforman con respuestas evasivas.

Socios colon sede
Socios Colon sede 1
Colón socios hinchas
Noticias relacionadas
tension en colon: los incidentes entre hinchas y la policia en el predio dejo tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

estadisticas que explican por que colon fue una lagrima y perdio ante talleres (re)

Estadísticas que explican por qué Colón fue una lágrima y perdió ante Talleres (RE)

leandro spies sera el nuevo entrenador de colon en la liga argentina

Leandro Spies será el nuevo entrenador de Colón en la Liga Argentina

el malestar de los hinchas de colon aumenta en este deplorable momento

El malestar de los hinchas de Colón aumenta en este deplorable momento

Lo último

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Último Momento
Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Agropecuario pegó fuerte y bajó a Gimnasia (M) en el grupo B de la Primera Nacional

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

Seguridad no cede: pese a los incidentes, aseguran que el partido de Colón frente a Morón se jugará con público

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

Socios de Colón tomaron la sede: gritos, discusiones y caliente cruce de opiniones con dirigentes

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Ovación
Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Mauricio Martínez, el equilibrio perfecto del Unión puntero

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional