Ocho fechas, un solo grito: el dramático presente de Colón

Colón sufrió su tercera derrota al hilo, la séptima en los últimos ocho partidos, donde solo anotó un gol. Con un punto zafa, pero podría salvarse aún sin sumar.

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 08:57hs
Prensa Talleres RE

El presente de Colón es alarmante: en los últimos ocho partidos apenas pudo marcar un gol, el de Ignacio Lago en el empate 1-1 ante Chacarita, encuentro que significó el debut de Ezequiel Medrán como entrenador. Después de ese estreno, la red se le volvió esquiva al Sabalero, que acumula siete derrotas en ese lapso.

La racha negativa incluyó caídas ante Gimnasia de Mendoza (2-0), Gimnasia de Jujuy (4-0), Agropecuario (1-0), San Telmo (1-0), Defensores de Belgrano (1-0), Estudiantes de Río Cuarto (1-0) y Talleres de Remedios de Escalada (2-0). Más allá de la falta de gol, el dato que preocupa es la fragilidad defensiva: el equipo santafesino recibió 12 tantos en ese lapso y nunca logró mantener el arco en cero.

Ahora, el calendario marca que Colón cerrará la temporada con tres compromisos clave:

  • Deportivo Morón, este domingo a las 17 en el estadio Brigadier López.

  • Estudiantes de Caseros, como visitante.

  • Defensores Unidos (CADU), en Santa Fe.

Colón, con un punto o que no hagan los suyo sus rivales

El panorama en la tabla ofrece algo de alivio: el Sabalero necesita apenas un punto para sellar matemáticamente su permanencia en la Primera Nacional. Incluso, aún perdiendo los tres partidos, podría lograr el objetivo si se dan ciertos resultados de sus rivales directos.

La deuda pendiente, sin embargo, pasa por lo futbolístico: Colón no encuentra respuestas en ataque y atraviesa una de las sequías más duras de su historia reciente. Con un plantel golpeado y un DT que todavía busca darle identidad al equipo, la prioridad es asegurar la categoría, pero la preocupación por el rendimiento va más allá del simple objetivo numérico.

