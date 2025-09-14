Uno Santa Fe | Colón | Colón

La lista de concentrados de Colón, con una gran sorpresa para visitar a Talleres (RE)

Colón dio a conocer la nómina de jugadores que esperan el partido ante Talleres (RE), con una gran sorpresa.

14 de septiembre 2025 · 12:25hs
La lista de concentrados de Colón, con una gran sorpresa para visitar a Talleres (RE)

A pocas horas de enfrentar a Talleres de Remedios de Escalada, Colón oficializó la lista de concentrados para el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional, un procedimiento poco habitual que viene implementando el director técnico Ezequiel Medrán.

Christian Bernardi, la gran novedad de Colón

La novedad más destacada de la nómina es el retorno de Christian Bernardi, quien había sufrido una lesión en el hombro y se esperaba que recién pudiera estar disponible para la penúltima o última fecha del campeonato.

Su regreso representa un refuerzo clave para el mediocampo del Sabalero en un partido decisivo para asegurar la permanencia en la categoría.

Los citados de Colón, con nómina completa

Los jugadores concentrados para este compromiso son: Tomás Giménez, Tomás Paredes, Gonzalo Bettini, Facundo Sánchez, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet, Facundo García, Lautaro Laborié, Nicolás Talpone, Federico Jourdan, Oscar Garrido, Facundo Taborda, Christian Bernardi, Ignacio Lago, Emmanuel Gigliotti, Facundo Castro, Oscar Barreto y Luis Miguel Rodríguez.

Con este plantel, Medrán buscará un resultado positivo en el estadio Pablo Comelli, donde Talleres de Remedios de Escalada espera con la urgencia de sumar para mantener la categoría.

La estrategia del DT Sabalero, sumada al regreso de Bernardi, será determinante en la recta final del torneo, con el objetivo de asegurar la permanencia sin depender de resultados ajenos.

