Rodríguez: "Mentiría si dijera que no pienso en Atlético"

El delantero Luis Rodrígrez agradeció hoy el cariño de los hinchas de Atlético Tucumán que realizaron una campaña virtual para pedir su regreso al club, pero aseguró que su vuelta "es un poco difícil", ya que tiene contrato vigente con Colón.

Además, el tucumano reveló que le hubiese "gustado jugar en Boca" ya que de "chiquito" simpatizaba por el club de la Ribera y que estuvo "cerca" de ser contratado en 2009.

En una entrevista con ¿Como te vaa, Benedetto?, de Radio del Plata (AM 1050), el Pulga se refirió a la campaña que iniciaron por Twitter los hinchas del Decano para pedir su regreso a partir de un mensaje del presidente del club tucumano, Mario Leito.

Un hincha le pidió al dirigente el regreso del ídolo y Leito le contestó que si el mensaje llegaba a los cinco mil favoritos iniciaban las "negociaciones".

En menos de 24 horas, el twitt superó la marca pero el propio Pulga aclaró que es "un poco difícil" su retorno, ya que tiene contrato por un año más (hasta junio 2021) con el sabalero.

No obstante, el delantero, de 35 años, reiteró que su "sueño" es retirarse en Atlético Tucumán.

"En la vida siempre me puse sueños y los cumplí prácticamente a todos. El sueño del retiro en Atlético no va a ser la excepción", afirmó.

Una cuenta pendiente, sin embargo, fue su frustrado pase a Boca Juniors, club del cual era hincha de chiquito.

"Me hubiese gustado jugar en Boca. Estuve cerca en 2009 pero no se dio", cerró el talentoso atacante tucumano.

Mientras que luego, destacó: "Puedo estar jugando en cualquier lado y siempre Atlético Tucumán va a ser mi lugar en el mundo. Es la camiseta que quiero y que extraño. Mentiría si dijera que estando en otro lugar no pienso en Atlético”.

Para luego, indicar: ”Sueño con la vuelta a Atlético Tucumán y retirarme con la camiseta que me dio todo. ¿Cómo no la voy a amar si me llevó a ser la persona que soy hoy? Viví cosas muy lindas. Las pasé a todas, desde el Torneo Argentino hasta la Libertadores".

”Hinchas y excompañeros me mandaron el tweet de Mario Leito. Todos me dicen ‘ojala puedas volver ahora porque jugamos la Sudamericana’. No sé si alguna vez tuvo tantos me gusta, ja. Tengo contrato con Colón, es un poco difícil”, aclaró en otra parte de la entrevista.

Por último, se le preguntó por su actualidad en Colón y tiró: "Estoy muy contento por como hice mi carrera en Atlético Tucumán y por este último año en #Colón que la pase muy bien. Quiero seguir consiguiendo cosas, volver a pelear un torneo y jugar otra final”.

Fuente: Télam / UNO Santa Fe