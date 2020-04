Brian Fernández continúa con su puesta a punto en el Hotel de Campo Colón, donde se encuentra alojado atravesando la cuarentena por la pandemia del coronavirus junto al cuerpo técnico comandado por Eduardo Domínguez, que quedó varado en dicho lugar cuando se decretó la misma por parte del Gobierno Nacional.



El santafesino se encuentra en una etapa de recuperación tras una recaída que tuvo en las primeras semanas de su estadía en Santa Fe, lo que le equivalió a ser marginado del plantel de Colón e incluso se sometió a un tratamiento, del cual se habla maravillas en cuanto a su evolución.

De a poco volvió a tomar contacto con los entrenamientos, realizando hasta triple turno en el Predio Ciudad Fútbol, con la asistencia de Ariel Ferraro (hijo de Pancho). Fue así que su reinserción en el fútbol primero pasó por la Reserva, donde jugó ante Talleres.

LEER MÁS: ¿El Pulga Rodríguez en la mira de Atlético Tucumán?

Luego se sumó al plantel profesional, donde incluso Domínguez lo incluyó en la lista de viajeros rumbo a Rosario, más allá que no formó parte del banco de suplentes en la victoria frente a Central por 3-1, donde el equipo cortó una racha de 25 partidos sin victorias de visitante.

Llegó el parate por la cuarentena obligatoria y el santafesino se siguió entrenando, pero esta vez bajo la supervisión del cuerpo técnico comandado por Domínguez, ya que todos los integrantes se encuentran alojados en el Hotel de Campo, desde donde parten las indicaciones para los jugadores del plantel profesional.

Brian Fernández.jpg Brian Fernández se entrena en el Predio Ciudad Fútbol de Colón durante la cuarentena para cuando se reanude la competencia. Instagram

Pero este domingo Brian nuevamente protagonizó un polémico episodio, ya que visitó a la familia de suegro en una quinta y trascendió que fue demorado en Desvío Arijón ya que tenía la licencia de conducir vencida. El jugador tiene domicilios declarados que constan en una declaración jurada para poder moverse en Santa Fe durante la cuarentena.

Trascendió que estuvo demorado en la comisaría de Desvío Arijón, pero luego se conoció que tras exhibir el permiso para trasladarse hasta la quinta de su suegro no tuvo inconvenientes, más allá que a su camioneta la tuvo que retirar un familiar ya que tenía el registro vencido.

LEER MÁS: La otra pasión de Gabriel Esparza

Quien salió a hablar fue Osvaldo Chiarlo, psicólogo del santafesino, quien en diálogo con La Central Deportiva por Cadena 3 (FM 101.7), manifestó: "Dijeron que estaba de fiesta y con alcohol. No solo que no es cierto, sino que hay malicia. No me sorprende el circo mediático que arman alrededor de él".

Mientras que luego, el profesional aclaró: "Brian tiene un justificativo emitido por nuestra asociación para ir hasta la quinta de sus suegros en Desvío Arijón. Tiene un objetivo terapéutico de bajar su estrés. La vecina que hizo la denuncia tiene derecho a pensar que rompió el aislamiento. Brian demostró que tenía un justificativo y además hizo una declaración jurada informando que seguirá el tratamiento en esa quinta los fines de semana".

"Anoche hablé con él y estaba tranquilo. Va demostrando con hechos los logros. Claramente ésto le va a dar mayor fortaleza y lo vamos a transformar en un objetivo terapéutico. No solamente que hay personas esperando que Brian se caiga, sino que querrán estar en primera plana para disfrutar el padecimiento", cerró Chiarlo.