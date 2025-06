Rossi volvió a jugar en Colón, se gana la confianza de Yllana y renovaría contrato

Justamente Rossi volvió a sumar minutos después de una prolongada lesión y se mostró muy activo. Fiel a su estilo, con despliegue y presión arriba. No es un tradicional 9, pero sí un atacante que lucha todas. "Estoy muy contento de volver, porque se me hizo complicado por las lesiones y no la pasé bien. Era importante el resultado", dijo en charla con LT10 AM 1020 a la salida de los vestuarios.

Asimismo, confesó: "Me sentí muy bien en los minutos que jugué. Desde el cuerpo técnico no me apuraron y me sirvió para volver de la mejor manera. Pienso que el primer tiempo fue muy bueno en una cancha complicada, pero por suerte logramos el resultado que queríamos”.

También, resaltó la influencia que tiene Christian Bernardi en el grupo, justamente autor del gol del triunfo: "Es un líder para nosotros. Nos está guiando por el camino correcto y se merecía este gol".

Genaro Rossi.jpg Prensa Colón

Yllana quiere retener a Rossi en Colón

Justamente en estas semanas se generaron dudas respecto a su continuidad. Si bien tiene contrato hasta diciembre, se barajaba la chance de que directamente no sea considerado. Sobre todo, por las constantes lesiones. Pero el técnico fue contundente: "Los dirigentes saben que lo queremos. Es un jugador que se entrega y es importante. Queremos que se quede". Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, el club finalmente no manejaría la rescisión, todo lo contrario, extenderle y contrato y, quizás también, comprar una parte del pase. Los cambios constantes del fútbol.