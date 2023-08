Se cumplen cinco años de un triunfo histórico de Colón en el Morumbí

En Huracán no ven con malos ojos el regreso de Wanchope Ábila

LEER MÁS: Colón insiste para sumar al volante Domingo Blanco

"No lo sabíamos hasta después del partido. Es real eso. Es un dato que quizás acrecienta un poco lo que se logró. Es importante y lindo. Es solo una estadística que quedará por siempre en los papeles. Nosotros ahora tenemos que pensar en seguir trabajando, porque tenemos un largo camino por delante", resaltó Matías Fritzler, tras la histórica victoria que logró Colón ante San Pablo.

GOL: Sao Paulo 0-1 Colón

Síntesis

San Pablo: 1-Jean; 13-E. Militão, 27-B. Alves, 4-A. Martins y 14-Reinaldo; 25-Hudson, 2-B. Peres, 7-Nene y 23-J. Rojas; 9-Diego Souza y 22-Everton. DT: D. Aguirre.

Colón: 22-Leonardo Burián; 4-Erik Godoy, 24-Guillermo Ortiz y 6-Emanuel Olivera; 2-Gustavo Toledo, 5-Matías Fritzler, 21-Leonardo Heredia, 28-Marcelo Estigarribia y 20-Gonzalo Escobar; 7-Alan Ruiz; 11-Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: ST 34' Matías Fritzler (C).

Cambios: ST 17' Shaylon x Peres (SP), 23' Gonzalo x Reinaldo (SP), 26' Christian Bernardi x Ruiz (C), 40' Adrián Bastía x Correa (C), 42' Brenner x Rojas (SP), 46' Tomás Sandoval x Heredia (C).

Expulsado: Brenner (SP)

Amonestados: Hudson y Souza (SP), Ortiz y Correa (C).

Árbitro: Leodán González (Uruguay).

Estadio: Morumbí (San Pablo).