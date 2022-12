Se demora la salida del Pulga Rodríguez de Colón

A pocos días de finalizar el año, la situación entre el Pulga Rodríguez y Colón es la misma. Aún no se acordó su salida del club

Por ahora no hay una definición en la salida del Pulga Rodríguez de Colón.

El Pulga Rodríguez decidió no jugar más en Colón. Lo hizo horas después del apriete que sufrió el plantel por parte de la barra y el que lo comunicó fue su representante Roberto San Juan. El jugador nunca se expresó en relación a su intención de irse, pero lo autorizó a San Juan, quien luego de finalizado el torneo se reunió con el presidente rojinegro José Vignatti.

En esa charla no hubo acuerdo y posteriormente Vignatti viajó a Qatar. Luego el que se trasladó a ver los partidos finales del Mundial fue San Juan. Por lo cual, desde aquella reunión en los primeros días de noviembre a la actualidad, en nada se avanzó. Las dos posturas continúan muy firmes, pero está claro que la cuestión debe resolverse.

LEER MÁS: ¿Será Thiago Vecino el delantero que busca Colón?

Al jugador le queda un año más de contrato y Colón para dejarlo ir pretende un resarcimiento económico. Por su parte, el Pulga entiende que hay motivos suficientes como para desvincularse sin dejar dinero. En ese tire y afloje continúan y seguramente con la vuelta de San Juan volverán a tener una reunión.

El oriundo de Simoca estaba en Santa Fe y se entrena de manera particular, ya que nunca se hizo presente en los entrenamientos. Todos saben puertas adentro, que ya no contarán con el futbolista. Vignatti pretende sacar un rédito económico, pero además no quiere sentar el precedente de dejar ir a un jugador tan importante a cambio de nada. Así las cosas, los días que vendrán definirán cómo termina esta novela.