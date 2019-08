¿Se juega el puesto Lavallén contra Sol de Mayo?

Colón no consigue levantar cabeza en la Superliga. Luego de su victoria frente a Gimnasia, donde cortó la racha de dos derrotas al hilo con las cuales arrancó el certamen, cayó frente en Avellaneda frente a Independiente, quien lo aplastó futbolísticamente más allá que llegó hasta el final del partido con chances de empatarlo.

Es que el Rojo lo superó ampliamente durante los 90 minutos, lo que nuevamente encendió las alarmas en el mundo rojinegro. Incluso se habló de la posibilidad que Pablo Lavallén deje de ser el entrenador, luego de varios encuentros y charlas entre las partes involucradas, más allá que el mismo DT se encargó de desmentirlos en la conferencia de prensa que brindó este martes.

Lo concreto es que los dirigentes tomaron nota del fastidio de la gente para con el entrenador, a quien ni siquiera salva el haber ubicado al equipo en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Es que en la Superliga el equipo sigue perdiendo, y cada vez está más comprometido con la zona del descenso, en una situación que tiene a todos muy preocupados más allá que faltan muchos encuentros para la finalización de la temporada, debido a que el equipo no da muestras de evolución futbolística.

Lavallén, quien dejó esperando a los periodistas más de una hora en la zona de vestuarios del Libertadores de América para a su salida manifestar que no dialogaría con la prensa, brindó este martes una conferencia de prensa, acompañado llamativamente por el capitán Luis Miguel Rodríguez y uno de los referentes como Fernando Zuqui, quien ni siquiera viajaría a Rafaela para esperar el partido ante Sol de Mayo.

Antes de la misma, el entrenador advirtió al grupo de periodistas que se encontraban esperando su palabra, donde se encontraba UNO Santa Fe, que solo hablaría de asuntos futbolísticos.

Está claro que el entrenador atraviesa un momento muy complicado para su continuidad, donde cada vez cobran más fuerza los rumores que los dirigentes pretenden reemplazarlo debido a la mala cosecha del equipo en la Superliga.

Vale recordar que su cuerpo técnico tuvo un encontronazo con algunos plateistas en el partido ante Gimnasia de La Plata, lo que habla a las claras del descontento de la gente para con el entrenador.

Por lo tanto, está claro que los próximos dos partidos serán determinantes para su futuro en la institución, donde algunas versiones dan cuenta que busca aferrarse a su cargo aunque sea hasta las históricas semifinales del certamen internacional.

Sin embargo, su suerte está condicionada no solamente al resultado del próximo domingo a las 11 en el Brigadier López frente a Rosario Central, rival directo por la permanencia, sino también a si su equipo logra o no sortear a Sol de Mayo.

Es que ante un rival que se encuentra dos categorías abajo sería imposible de digerir una eliminación de uno de los certámenes que se presentan muy atractivos debido a la forma en que se fue abriendo el cuadro por la sorpresiva eliminación de equipos muy importantes como Racing y Boca.

Pese a quien le pese la realidad indica que a los dirigentes se les acabó la paciencia, al igual que a los hinchas, por lo cual dependerá de lo que produzca el equipo para saber si Lavallén tendrá vida en su cargo para afrontar el receso que llegar luego del cotejo ante el Canalla, debido a la fecha FIFA de amistosos de selecciones.