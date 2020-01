Se suspendió el amistoso contra Unión de Sunchales

La lluvia de este viernes por la mañana atentó con los planes establecidos por Colón en la pretemporada que realiza en el predio Ciudad Fútbol, por lo que hubo que pensar en otros movimientos de gimnasio. El clima adverso que azotó a la ciudad impactó en primera instancia con la realización del amistoso pactado para este sábado ante Unión de Sunchales.

Más que nada, porque las canchas tenían mucha agua y quizás no iban a estar en condiciones. Trasladarlo al campo auxiliar tampoco pareció viable, ya que está en pleno reacondicionamiento. Ante este escenario, el cuerpo técnico que comanda Diego Osella ya analizaba nuevas opciones, pero las buenas noticias llegaron horas después: no volvieron las precipitaciones y el agua drenó rápidamente, siendo factible la realización del encuentro.

En primera instancia el rival era Atlético San Jorge, pero después de modificó sobre la marcha y se concretó uno ante los sunchaleses, que militan en el Federal A. La idea es que sean dos duelos de 70' minutos, donde el técnico iba a ir probando algunas alternativas sabiendo que necesita darle otra impronta al grupo tras el flojo cierre de 2019, con un promedio que se desinfló de manera alarmante.

Quizás no se pensaba una probable formación titular, sino más bien un mix en ambos ensayos. Había chances para la flamante incorporación, el defensor uruguayo Rafael García, que desde el sábado está entrenando con sus nuevos compañeros. Y era incógnita saber si tendría minutos Brian Fernández, que recién este viernes se sumó al grupo y viene con una importante inactividad.

Vale recordar que no podrán formar parte Gabriel Esparza, Mateo Hernández, Guillermo Celis y Rodrigo Aliendro, que se vienen recuperando de diferentes lesiones. Se presume que a partir del lunes comenzarán a trabajar a la par del resto. Tampoco estará como ya es de público conocimiento Guillermo Ortiz, quien pidió no ser tenido en cuenta y se está en busca de una salida. Por el momento no convencen las pocas propuestas que hay.

Sin embargo, el club comunicó oficialmente la suspensión de dicho amistoso para preservar la integridad de los terrenos y los jugadores. Ahora habrá que ver qué determinación toma Osella en pos de darle rodaje a los jugadores.

Vale recordar el martes 14 se medirá ante ante Sportivo Las Parejas y el sábado 18 en Rosario ante Newell's. A partir de allí, se encarará la recta final hacia la reanudación de la Superliga visitando el sábado 25, a las 19.40, a Central Córdoba (SdE).