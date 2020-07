Sensini: su paso por Colón y aquella chance de dirigir Unión

Roberto Sensini está en Rosario, a la espera de una oportunidad para volver a dirigir. El exDT de Colón charló con radio Sol 91.5 y no solamente recordó su paso por el club, sino que ratificó que en un par de ocasiones tuvo sondeos para convertirse en orientador de Unión.

“De Colón me llevé los mejores recuerdos porque pasamos un año muy lindo, donde los muchachos, algunos grandes y otros pibes que recién empezaban y triunfaron como el caso de Mugni y otros chicos que después le fue bien. Me llevo un grato recuerdo, un equipo que había encontrado una fisonomía de juego importante, después las cosas no funcionaron y me tuve que ir”, enfatizó.

Para luego, acotar: “A los tres años después de mi paso por Rafaela, la gente de Unión se acercó cuando se fue Madelón pero después arregló Pomelo Marini. Hace muy poco también hubo algo concreto. Está eso de que dirigiste Colón, pero esto es trabajo y fútbol, lo importante es ser leal, si bien es el rival de la ciudad. Todo eso se analiza”.

En otro tramo de la charla, volviendo a su experiencia al frente de Colón, Boquita afirmó que “la identificación, más allá del hermoso recuerdo de Colón, no fui jugador que triunfó y después volvió. Es importante que de una vez se empiecen a romper esas cosas, si te identificás y te golpeas el pecho y besas el escudo es una cosa. Para la gente sería un golpe duro. Pero no fue mi caso”.

La situación en caso de negociar para llegar a Unión, Sensini considera que no se asemeja por ejemplo a sus raíces. “Si mañana me viene a buscar Central está claro que es una cuestión lógica, pero se tiene que romper esa barrera, sino le hace mal al fútbol, está bien el folclore, la cargada, a partir de eso estamos en una época donde habría que dejar cosas de lado, el fanatismo no nos deja a ver bien a veces muchas cosas”.

sensini-colon.jpg Roberto Sensini se encuentra a la espera de una chance para volver a dirigir.

El exjugador de la Selección Argentina consideró que “Colón tuvo siempre grandes técnicos que dirigieron después la Selección y a Unión le pasó lo mismo. Creo que para salir campeón tienen que juntarse muchas cosas, a mí me pasó en Newell’s. Nosotros peleamos por un campeonato pero a tres fechas se nos hizo difícil dentro y fuera de la cancha. Ese peso que tienen ciertos clubes en la AFA, decisión de los árbitros, el hincha no lo mira. Los dos tuvieron posibilidades de salir campeón. En Colón, donde me tocó estar, si bien se pudo pelear el campeonato, le faltó empuje, más allá de jugar bien, hay que ir por algo más, es lo que noté particularmente”.

Cuando opinó de la final perdida por Colón en Asunción, Sensini dijo que “tengo la sensación de que fue muy confiado. En una final por ahí te convierten y no lo podés remontar. Enfrente había un equipo que también buscaba entrar en la historia. Lo de la gente de Colón fue espectacular, era una fiesta que no se pudo coronar adentro de la cancha”.

En otro tramo de la charla, el exDT de Colón admitió que “hace tres meses hablé con la gente de Universitario de Perú, no fue la primera vez. Se hizo difícil para volver a entrar en el círculo, después todo este tema de la pandemia frenó todo y por ahora sigo esperando”.

Antes de su despedida, volvió a reconocer que “con mi representante tuvieron una charla los dirigentes de Unión, salió el tema de que había pasado por Colón, pero no fue nada concreto. No llegué yo a reunirme con ellos ni analizar el plantel. Hoy no se sabe cuando vuelve el fútbol y por eso varios clubes no tuvieron urgencias en contratar a sus entrenadores”.