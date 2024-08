Si Colón gana vuelve a ser el máximo favorito a ganar su zona

Colón pasó de la desesperanza a mantener la ilusión intacta

Luego de la goleada ante Estudiantes de Río Cuarto, Colón era el puntero. Se lo cuestionaba a Iván Delfino porque el equipo jugaba mal pero los rivales tampoco eran garantía y por eso se mantenía arriba.

Pero llegó la caída ante Aldosivi en donde debió resignar el liderazgo y posteriormente perdió su primer partido como local ante Mitre de Santiago del Estero que derivó en el despido de Delfino.

Asumió Rodolfo De Paoli y en su primer partido, Colón cayó ante Gimnasia y Tiro de Salta, en lo que fue la peor producción del equipo en todo el campeonato.

Luego del rendimiento evidenciado en Salta, ni el más optimista podía pensar que en lo inmediato Colón tendría chances de pelear por el primer lugar y muchos rezaban para al menos clasificar al reducido.

LEER MÁS: Así se encuentra el historial entre Colón y Nueva Chicago

Colón había quedado 5° y a seis puntos del líder que era Gimnasia de Mendoza. Pero el destino le dio la chance de enfrentar al elenco mendocino en el Brigadier López. Y fue un sufrido triunfo 1-0 que lo dejó a tres puntos de la cima.

Y este domingo, Gimnasia de Mendoza no pudo ganarle a Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi perdió como visitante ante Gimnasia y Tiro y San Telmo cayó frente a Chaco For Ever. Y el sábado, Defensores de Belgrano no pudo ganarle a Atlético de Rafaela.

En consecuencia, todos jugaron para Colón que este lunes enfrenta a un rival directo como Nueva Chicago. Por eso, si el Sabalero gana quedará 2° y a un solo punto del líder que es Gimnasia de Mendoza con 50 unidades.

Un escenario impensado hace poco más de una semana, luego de la deplorable actuación ante Gimnasia y Tiro. Pero está claro que con el plantel que tiene Colón, levantando el nivel de algunos jugadores, el Sabalero es el claro favorito.

LEER MÁS: Cómo le fue a Colón con Pablo Dóvalo como árbitro

Y mucho más si le gana a Nueva Chicago. En caso de sumar los tres puntos, automáticamente, Colón vuelve a ser el gran favorito, por su potencial, pero también favorecido por la irregularidad de sus rivales.

A Colón le sobran variantes y jerarquía. Tiene un plantel muy por arriba de la media de la Primera Nacional. Y es por eso que ganando un solo partido ya se puso en carrera nuevamente.

Con la confianza por las nubes luego del último triunfo y consciente del partido que jugará este lunes, Colón tiene la gran posibilidad de dar un golpe sobre la mesa y decirle al resto de sus rivales, que pese al bajón mencionado, la chapa de máximo candidato le sigue perteneciendo.