El Pulga Rodríguez volvió a recordar el título de Colón en medio de la frustración tatengue

Luis Miguel Pulga Rodríguez, uno de los máximos ídolos de la historia de Colón y figura consagrada en la conquista del único título del club en la Primera División del fútbol argentino, volvió a situarse en el centro de la escena rojinegra. Esta vez, no con una jugada o un gol, sino con un gesto que retumbó fuerte en Santa Fe, especialmente tras la reciente eliminación de Unión en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde el Tatengue volvió a quedarse a las puertas de su primera estrella.

Pulga Rodríguez, encendido en Instagram

El exdelantero sabalero, de 40 años, se hizo eco en sus redes sociales de tres publicaciones vinculadas al título obtenido por Colón en la Copa de la Liga 2021, cuando él fue protagonista excluyente y héroe indiscutido. Sin palabras, pero con imágenes cargadas de historia, emoción y picardía.

Primero compartió una historia del usuario @tomichaves1, que lo muestra celebrando aquel penal convertido ante Independiente en semifinales, con la frase: “Recuerdo de una noche inolvidable ”. Momentos que marcaron el camino hacia el título, y que quedaron grabados en la memoria colectiva del pueblo sabalero.

Luego replicó una publicación del perfil @elrojoynegro.ok, que incluía un video acompañado por la leyenda “La gloria no se compra ”, frase emblemática que acuñó el propio Pulga tras consagrarse campeón, cuando emocionado dejó una sentencia que se transformó en bandera para los hinchas.

Y por último, amplificó una historia del usuario Yona Franco, en la que se lo ve alzando el trofeo de campeón, con el mensaje directo y contundente: “EL ÚNICO” (en mayúsculas). Debajo, el dato que alimenta el orgullo: “Colón fue el único líder de la fase regular en ganar una Copa de la Liga”.

El Pulga no habló, pero dijo mucho. Mientras Unión lamentaba otra frustración en su intento de alcanzar la primera estrella, la leyenda viva sabalera recordó —con sutileza y oportunidad— que él formó parte del plantel que cumplió el sueño más anhelado por el hincha rojinegro. Y que esa página dorada, escrita con su sangre futbolera, sigue siendo patrimonio exclusivo de Colón.

Un gesto que reafirma su condición de héroe eterno en el barrio Centenario. Y que, como aquellos goles y destellos de su magia, quedará marcado a fuego. Porque hay glorias que no se compran. Y hay ídolos que nunca se retiran.

Las historias del Pulga Rodríguez

