Medrán arma otro plan en Colón para ir a romper el molde ante Deportivo Madry

El DT Ezequiel Medrán mete mano en Colón para buscar la recuperación ante Deportivo Madryn por la fecha 19 de la zona A de la Primera Nacional

Colón ya está en Puerto Madryn, donde este domingo, desde las 15, afrontará un compromiso de riesgo ante Deportivo Madryn por la 19ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Después del golpe sufrido frente a Chaco For Ever, el equipo necesita volver a sumar y Ezequiel Medrán prepara una versión diferente.

Las bajas obligaron al entrenador a cambiar. La primera modificación estará en la defensa, donde Nicolás Thaller reemplazará al suspendido Federico Rasmussen, quien llegó al límite de tarjetas amarillas. En el mediocampo Matías Muñoz ocupará el lugar de Ignacio Lago, que quedó descartado por una operación en la muñeca.

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La tercera ausencia sigue siendo la de Pier Barrios, que se desgarró en la previa, por lo que Sebastián Olmedo seguirá en la zaga central. Medrán apostará por un 4-2-3-1, un esquema que busca darle mayor equilibrio al equipo y, al mismo tiempo, generar más peso ofensivo sin perder solidez en un escenario siempre complejo como el estadio de Deportivo Madryn.

Prensa Colón

El entrenador entiende que es momento de cambiar para intentar cortar la irregularidad que viene mostrando el Sabalero fuera de Santa Fe. Colón intentará volver al triunfo en una cancha donde sabe que necesitará un rendimiento convincente para traerse un resultado positivo.

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Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Darío Sarmiento; y Alan Bonansea.