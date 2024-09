Talpone resaltó el orden de Colón para sumar otra victoria

Colón tuvo una actuación como hacía bastante tiempo no sucedía, que decantó en un triunfo cotizado frente a Defensores de Belgrano en el estadio Brigadier López.

"Es una alegría enorme, hicimos un partido bárbaro desde lo táctico, los tres puntos nos vienen muy bien en esta parte del campeonato", apuntó.

Para después reconocer que "el grupo siempre estuvo unido, fue una semana muy buena de laburo con Diego (Osella) y su cuerpo técnico, el equipo tuvo las situaciones más claras y lo definimos rápido".

El mediocampista también subrayó que "no nos venía pasando, en el primer tiempo no terminamos ganando pero nos fuimos con buenas sensaciones, nosotros y la gente creo que disfrutó. El DT nos dio un orden, no sufrió el equipo, siempre estuvo bien parado, cerramos el partido, tuvimos para aumentar el marcador".

En la parte final, disparó: "Me voy contento y muy importante en lo anímico, tenemos que tener los pies sobre la tierra, siendo un equipo humilde, compacto y luchando hasta el final".