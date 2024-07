Temporelli: "Colón recuperó la vida que había perdido"

Más adelante admitió que "el primer esfuerzo lo hicimos en enero, trajimos 18 jugadores que nos pidió el técnico, en este mercado trajimos lo que se ajustó a nuestro presupuesto. No se pudo hacer más. Ninguno de los jugadores citados (Bieler, Rodríguez) no tuvimos contactos con ellos. Colli es una apuesta nuestra, es un chico que viene de River, está creciendo, es una apuesta nuestra".

Su viaje a la Copa América

"Por segundo año consecutivo fui reconocido por la empresa donde trabajo, junto con 60 personas, que son productores y vendedores, no tiene nada que ver con Colón, por eso fui".

LEER MÁS: Minella: "Por la presión de ascender, quizás en Colón no se ve a los chicos como una solución"

Los juicios de la institución

El directivo sostuvo que "arrancamos con 55 y debemos estar alrededor de 47 juicios, la cifra ideal no se puede decir, hay algunos que recién arrancan y lo ideal es no generar nosotros ningún juicio".

Para después, recordar: "La preocupación por Espínola está con juicio, una mediación que el jugador no acpetó y está en FIFA ese reclamo. Lo de Viatri estaría cerrado en lo que es el reclamo, quedan algunas cuestiones que forman parte de la confidencialidad de la situación".

Las situaciones particulares

"Garcés sigue estando en la misma situación, si no estaría el papel de Pascual Lezcano no estaría en Colón. Sino deberá seguir haste fin de año. Tenemos contacto y le pasamos todas las ofertas, dependemos que nos de el ok. Si nosotros hacemos alguna operación actualmente no tendríamos ninguna multa. Hay que esperar su ok".

Y luego, disparó: "Neris tiene que volver el 31 de julio y reintegrarse a Colón. Con Teuten venimos hablando y le manifestamos que no le podemos pagar el sueldo, si puede resignar una parte seguiría en Colón".

En otro tramo de la charla subrayó que "estamos en conversación con Farioli, la idea es que renueve y pertenezca a la plantilla. Arranqué el año con 4.450.000 dólares y lo único por cobrar que no estaba claro era lo de Chancalay".

LEER MÁS: Colón buscará el plus de su gente para intentar cortar la malaria ante Estudiantes (RC)

La relación con la oposición

"No respondo a los que nos vinculan a Vignatti y que queremos tapar la deuda. Cerramos balance hace menos de un mes, con mitad de gestión anterior y mitad nuestra, hicimos una auditoría, le mandamos requerimientos a la tesorería anterior, nos respondieron de manera parcial, con lo cual estamos evaluando los pasos a seguir".

"Hubo que aclarar algunas situaciones, le solicitamos datos de operaciones que no encontramos. Siempre que nos quisieron contactar los recibimos a todos. Las diferencias son notables, si pasan por el predio verán vida, el socio empezó a conocer lo que es la institución. Colón Activo y otros chicos, Colón recuperó la vida que había perdido".

"A mi me preocupa el día a día, financieramente está justo, es un ajedrez llegar a fin de mes, cuando uno quiere mejorar tiene que mirar para atrás por el espejo retrovisor. A Colón le faltaba amor, hay mucha gente trabajando de forma increíble. Estamos lejos de los socios para poner en funcionamiento el club, el es mejor ingreso. Hay que tener un piso de 34.000 socios"

"Se recibió una carta hace un mes y medio pidiendo 500.000 dólares, después pidiendo el 15%, tomé contacto con Farías y me dijo que no le pedirá dinero a Colón".

"Queda ingresar dos cuotas de Pierotti (fines de julio), Meza (octubre y febrero) y Chancalay (febrero), nosotros hablamos de 10 meses para equilibrar el club contamos con este dinero".