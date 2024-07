Minella: "Por la presión de ascender, quizás en Colón no se ve a los chicos como una solución"

Cuando asumió esta comisión directiva, apostó por el retorno de Javier López como coordinar del fútbol amateur y eso dio paso también a la llegada de Martín Minella como entrenador del Selectivo. En charla con La Segunda de Porta que se emite por UNO 106.3, el DT contó un poco del trabajo actual y sobre la polémica que se disparó con el traspaso de chicos al Tate.

"El rol que tengo es dirigir el Selectivo. Es como la reserva. El equipo más cercano a Primera. Al estar en el ascenso no competimos en la AFA y participamos en la Liga Santafesina, compensando con amistosos de equipos más relevancia para tener ritmo de competencia", narró. A la vez que admitió: "Es un gran desafío el que asumo en Colón, que quiere apostar por la formación de los chicos del club", narró.

Minella.jpg Martín Minella contó detalles del trabajo que se lleva adelante en el Selectivo de Colón. UNO Santa Fe

Martín Minella y su nuevo ciclo en Colón

El técnico ya estuvo trabajando en el club hace unos años, pero se alejó y regresa tentado por el proyecto. Pero lo contó con detalles: "Me fui fue porque no se le daba importancia en Colón en lo formativo en aquel momento. No quería ser parte de un proceso donde los chicos salían mal en lo emocional. Ahí fue cuando me abrieron las puertas de El Quillá para retornar ahora bajo una nueva conducción, que busca cambios. No es una situación fácil, ya que el objetivo es ascender, por lo que es clave apuntalar las bases. Hay cosas que tenemos, como nutricionistas y demás, que antes no había y eso es muy importante".

Luego, sentó su postura sobre los chicos que piden irse: "Justamente muchos eran tenidos muy en cuenta, pero quisieron irse por decisión propia. Quizás no estaban a gusto como dije antes y justo se da el descenso. La competencia no es la misma como contra River y Boca, y quisieron otro ritmo".

En tanto, sobre los que emigraron a Unión, Minella expresó: "La verdad, cada caso es particular y no sé porque optaron por eso. Lo que hizo Colón fue quedarse con la parte del pase para no regalarlos. Son pocos chicos igual, ya que la mayoría decidió quedarse apostando a un nuevo proyecto".

El escaso aporte de los chicos de inferiores en Colón al plantel profesional

"Lo que urge ahora es la necesidad de ascender, entonces a veces ante tanta presión, involucrar a los chicos no es tan fácil. Por eso trabajamos para que los chicos estén preparados para cuando sea el momento de que en Primera se los precise. Ante tanta presión, quizás no se ve a los chicos como una solución y se los puede quemar", cerró.

