Todo el color de la previa de la segunda presentación de Colón en el Brigadier López

No importa la divisional, el torneo ni el momento. El hincha de Colón es fiel tanto en los tiempos de bonanza, como en los que desde lo deportivo la suerte no le sonríe. Y una muestra de la pasión y sentido por los colores lo ilustró la segunda presentación como local en el Brigadier López, en el Torneo de la Primera Nacional.

Colón color.jpg UNO / José Busiemi

Desde temprano se comenzó a poblar la zona sur de la ciudad, con familias enteras vestidas de rojo y negro, en dirección al estadio Brigadier López. El clima estuvo ideal para ir a la cancha, más allá que esto poco le importa al público sabalero, ya que su pasión no sabe de calor, frío, noche, día, lluvia o cielo totalmente despejado.

De esta manera, el hincha hace su parte, en un difícil momento como es el que está atravesando en la Primera Nacional, donde buscará el equipo de Iván Delfino que sea solo de paso, pelear bien arriba e ir en busca del tan soñado retorno a Primera División en el final del 2024.

