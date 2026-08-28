Todo lo que Colón buscará por primera vez en la temporada ante Racing de Córdoba

Colón acumula tres triunfos consecutivos y va por dos marcas especiales este domingo en Nueva Italia. ¿De qué se trata?

Colón llegará al partido del próximo domingo ante Racing de Córdoba, en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia, con algo más que la necesidad de sumar para seguir prendido en la pelea de la Primera Nacional.

El equipo de Iván Delfino atraviesa su mejor momento de la temporada y tendrá la posibilidad de alcanzar dos marcas que todavía no consiguió en 2026.

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El Sabalero viene de ganar tres partidos consecutivos. Primero se impuso ante San Telmo y Patronato en el Brigadier López, mientras que luego consiguió un triunfo muy importante como visitante frente a San Miguel, en Los Polvorines.

Por eso, una nueva victoria este domingo le permitiría conseguir cuatro triunfos consecutivos por primera vez en el campeonato.

La primera gran racha que busca Colón

Colón ya consiguió ganar tres encuentros al hilo durante esta temporada. Aquella seguidilla se produjo entre las fechas 7 y 9, cuando derrotó 2-0 a Patronato, 3-0 a San Miguel y 1-0 a Racing de Córdoba, en todos los casos jugando como local en el Brigadier López.

Ahora tendrá la chance de superar aquella marca, aunque con una dificultad adicional: esta vez deberá hacerlo en condición de visitante.

El antecedente más cercano de una racha de tres triunfos consecutivos se remonta a 2025. Entre las fechas 2 y 4, el Sabalero venció 2-1 a Nueva Chicago, 1-0 a Mitre en Santiago del Estero y 2-1 a Chaco For Ever.

Sin embargo, nunca pudo llegar a cuatro victorias consecutivas desde entonces.

Dos triunfos seguidos afuera, una cuenta pendiente

El otro desafío tiene que ver directamente con su rendimiento lejos de Santa Fe. Si Colón logra vencer a Racing de Córdoba, conseguirá dos victorias consecutivas como visitante, algo que no logra desde hace aproximadamente dos años.

La última vez que el Sabalero consiguió esa marca fue en la fecha 11 de la Primera Nacional, cuando derrotó 2-0 a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano y luego goleó 4-0 a Brown de Adrogué en condición de visitante.

Desde entonces, Colón no volvió a encadenar dos triunfos fuera de Santa Fe.

Por eso, el encuentro ante Racing de Córdoba tendrá un atractivo especial. El equipo de Delfino llega en levantada y con tres victorias consecutivas, pero también tendrá la posibilidad de romper una barrera que se le viene negando desde hace tiempo.

Un momento para dar otro paso

La recuperación de Colón no solamente se refleja en los resultados. El regreso de Delfino le permitió al equipo sumar rápidamente los puntos que necesitaba y llegar a la recta decisiva del torneo con otro ánimo.

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Ahora aparece Racing de Córdoba como una nueva prueba. Si consigue superarla, el Sabalero no solo sumará tres puntos importantes para sus objetivos en la Zona A: también podrá escribir por primera vez en la temporada una racha de cuatro victorias consecutivas y, al mismo tiempo, volver a ganar dos partidos seguidos fuera de Santa Fe.

Dos objetivos estadísticos que reflejan el desafío que tendrá Colón este domingo en Nueva Italia.