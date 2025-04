Todo lo que pondrá en juego Colón frente a San Telmo

El partido de este lunes a las 18 entre Colón y San Telmo será mucho más que una simple jornada del Torneo de la Primera Nacional . Para el club rojinegro, el cruce en el estadio Brigadier López representa un punto de quiebre: una nueva derrota podría acelerar decisiones importantes , y no solo respecto al cuerpo técnico.

La dura caída del pasado fin de semana ante Agropecuario en Carlos Casares, por 2 a 1, no solo dejó al equipo rezagado en la tabla, sino que debilitó seriamente la figura de Ariel Pereyra como entrenador del primer equipo. El DT, que había sido una apuesta fuerte de la dirigencia, no logró hasta ahora dar respuestas futbolísticas ni obtener la regularidad necesaria para pelear arriba en una categoría extremadamente competitiva.

Cuestionamientos que apuntan más arriba

Pero los cuestionamientos no se detienen en el entrenador. Iván Moreno y Fabianesi, actual director deportivo de la institución, también comienza a estar en el centro de las críticas. Fue él quien eligió a Pereyra para encabezar el nuevo proyecto tras el descenso y quien diagramó, junto con la dirigencia, la formación del actual plantel.

Hasta ahora, el equipo no ha mostrado una identidad clara, ni un rendimiento acorde al presupuesto invertido, y la caída ante Agropecuario desnudó falencias en todas las líneas. Además, comienzan a aparecer dudas en la relación entre algunos referentes del vestuario y el cuerpo técnico, lo que enciende nuevas alarmas.

Un partido clave en un clima tenso

El duelo frente a San Telmo puede marcar un antes y un después. La dirigencia sabe que otra derrota, esta vez de local y ante un rival directo, puede derivar en cambios profundos. No solo está en juego la continuidad de Pereyra, sino también la del proyecto deportivo encabezado por Moreno y Fabianesi.

Colón necesita ganar. No solo por los puntos, sino para calmar las aguas, recuperar confianza y no perder el rumbo en un torneo largo pero que no da margen para el error. La presión es alta, las expectativas aún más, y el equipo deberá responder en un contexto donde la paciencia empieza a agotarse.