Colón largó la venta de entradas para el partido de la 10ª fecha ante San Telmo

Colón ultima detalles para recibir el lunes, a partir de las 18, a San Telmo por la 10ª fecha del grupo B de la Primera Nacional , en busca de cortar la malaria de tres sin ganar y así no bajarse de la lucha de arriba. El primer pozo del que intenta salir del Sabalero, por lo que ganar es prioridad.

Por eso, más allá de dejar el invicto de local ante Gimnasia (J), será clave el empuje de su gente para erradicar esta sequía para que no seguir perdiendo puntos. Se pasó la barrera de los 29.000 socios, por lo que hay un sueño de alcanzar los 30.000 para el aniversario del 5 de mayo. Números que reflejan por qué es el más convocante de la categoría.

Es así como este viernes, el club largó la venta de entradas, resaltando que se entrará con la cuota paga de abril. Vale resaltar que no hay populares, ya que el cupo está cubierto por los socios. Son palcos y plateas, que pueden conseguirse en la sede y de manera online.

Un momento donde el Rojinegro necesita más que nunca de su gente, que si bien viene dolida por los últimos rendimientos, siempre banca y se ilusiona con la vuelta a Primera.

El comunicado de Colón sobre las entradas

Ya podes adquirir tu entrada socio/no socio a través de Boletería Vip: https://boleteriavip.com.ar/event/description/1001/colon-vs-san-telmo…

Valores: - Platea Este y Norte/Sur Alta: Socio $12.500 / No socio $25.000 - Platea Oeste: Socio $20.500 / No socio $37.000 - Palco Corporativo: Socio $32.000 / No socio $46.000

Se ingresa con cuota de abril paga. Juega el sabalero, todo preparado.