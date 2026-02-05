"No me considero ídolo de Colón, pero sí muy querido por la gente"

Federico Lértora habló de su vuelta a Colón y agradeció por el cariño que le demuestra el hincha en el día a día

Después de tres años y medio, Federico Lértora volvió a Colón. El volante que fue campeón con la camiseta rojinegra aceptó el desafío de retornar con la ilusión de lograr el tan ansiado ascenso a Primera División.

En diálogo con la Voz del Sabalero por Sol Play 91.5, el experimentado futbolista contó detalles respecto a la manera en la que se concretó su retorno y además se mostró ilusionado por esta nueva etapa.

La ilusión de Federico Lértora

"Estoy contento y con mucha alegría por volver a Colón. Me encontré con mucha gente amiga que dejé de mi anterior paso por el club y que me recibieron de manera espectacular, tanto en el club como fuera del club. Yo estuve tres años y medio y la verdad que me puso muy contento, que después de un tiempo se mantenga esa misma relación con la gente", comenzó contando el futbolista.

Para luego agregar: "Estoy con muchas ganas e ilusión, por suerte me puse a entrenar rápido y no perdí muchas semanas de trabajo y eso me sirvió mucho. Por lo cual, estoy contento y muy feliz por volver a Colón. No me considero un ídolo, pero sí muy querido por la gente y eso me genera mayor responsabilidad. Siento ese cariño y ese respeto desde el día que me fui del club y eso uno lo valora y lo agradece, por eso la responsabilidad es doble".

Respecto a la manera en la que se dio su llegada contó: "El primero que me llamó fue José (Alonso), con José tenemos una muy buena relación y un aprecio mutuo de mi anterior paso por Colón. Habíamos cruzado algún mensaje antes de que se postule como candidato a presidente. Creo que había sido a principio del año pasado pero para preguntarme como estaba la familia".

LEER MÁS: Colón le dio la bienvenida al defensor Federico Rasmussen

Y siguió: "Después me llamó en diciembre, para comentarme que tenía las puertas abiertas del club y que si me interesaba la idea de volver a Colón podía hacerlo. Me manifestó que a ellos le gustaría contar conmigo y fue ahí que me presentó a Diego (Colotto) y nos pusimos a conversar un rato y me dijo lo mismo que José".

"Le agradecí por el llamado y le dije que lo iba a considerar. En ese momento yo ponía en la balanza varias cuestiones, no era solo lo económico o lo futbolístico, sino que a esta edad se priorizan otras cuestiones, como la organización familiar. Y por eso les dije que iba a tener en cuenta la propuesta y que me comunicaría para darles una respuesta", reveló Lértora.

Y por último detalló: "Habrán paso dos o tres días y creo que en Navidad, me llamó Diego de vuelta y ahí le dije que hable con mi representante, lo hizo y después me volvió a llamar y fue ahí que comenzó a convencerme la propuesta deportiva. Con Ezequiel (Medrán) no llegué a hablar ya que siempre hablé con Diego y por suerte las negociaciones llegaron a buen puerto".