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Colón ya conoce al árbitro para el duelo clave ante Chaco For Ever

La AFA confirmó las autoridades para la fecha 22 de la Primera Nacional. El juez tiene un solo antecedente con el Sabalero, mientras que dirigió en tres oportunidades al conjunto chaqueño.

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 18:28hs
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Colón ya conoce al árbitro para el duelo clave ante Chaco For Ever

Mientras Ezequiel Medrán continúa definiendo el equipo para buscar la recuperación tras la derrota frente a Ferro, Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en el partido del próximo domingo, desde las 15.30, cuando reciba a Chaco For Ever en el estadio Brigadier López, por la 22ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

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La AFA confirmó este martes que Javier Delbarba será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Juan Pablo Millenaar y Federico García como jueces asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal oficiará de cuarto árbitro.

Un antecedente poco favorable para Colón

Delbarba registra apenas un partido dirigiendo al Sabalero.

Fue el 10 de agosto de 2025, por la 26ª fecha de la Primera Nacional, cuando el conjunto rojinegro cayó 1-0 frente a Agropecuario en el estadio Brigadier López.

En ese compromiso, el árbitro no mostró tarjetas rojas ni sancionó penales, en un encuentro que terminó con derrota para el equipo santafesino.

Por lo tanto, el del domingo será apenas el segundo cruce entre Delbarba y Colón.

Tres antecedentes con Chaco For Ever

Con el conjunto chaqueño, en cambio, el historial es un poco más amplio.

El antecedente más reciente corresponde al inicio de la actual temporada, cuando Chaco For Ever perdió 2-0 ante Acassuso. En ese partido, Delbarba expulsó a un futbolista del equipo chaqueño.

Anteriormente también arbitró el contundente triunfo de For Ever por 3-0 sobre Defensores de Belgrano, en marzo de 2024.

Su primer encuentro con el conjunto chaqueño fue en julio de 2023, en la goleada sufrida por 4-0 frente a Atlanta.

Así, el balance de Chaco For Ever con Delbarba es de una victoria y dos derrotas.

Colón busca volver a la victoria

El encuentro del domingo tendrá un valor especial para el Sabalero, que necesita dejar atrás la caída frente a Ferro para seguir prendido en la pelea por los puestos de clasificación.

Además, Medrán deberá realizar al menos una modificación obligada por la suspensión de Leandro Allende, mientras aguarda por la evolución física de Pier Barrios, quien podría reaparecer en la defensa si recibe el alta médica.

Con el árbitro confirmado, Colón ya empieza a completar el rompecabezas para un partido que puede ser determinante en sus aspiraciones dentro de una Zona A que continúa mostrando una gran paridad.

Las designaciones de la fecha 22

La AFA también confirmó las autoridades arbitrales para el resto de la jornada de la Primera Nacional:

Atlético de Rafaela vs. Nueva Chicago: Matías Billone.

San Martín (T) vs. Temperley: Federico Benítez.

Estudiantes vs. Ciudad de Bolívar: Juan Cruz Robledo.

Colón vs. Chaco For Ever: Javier Delbarba.

Midland vs. Patronato: Franco Acita.

Gimnasia y Tiro vs. Deportivo Maipú: Gastón Monzón Brizuela.

Quilmes vs. Colegiales: Pablo Giménez.

San Miguel vs. Acassuso: Wenceslao Meneses.

Tristán Suárez vs. Chacarita: Juan Pablo Loustau.

Deportivo Morón vs. Ferro: Felipe Viola.

Mitre (SE) vs. Almirante Brown: Juan Nebbietti.

Racing (Córdoba) vs. San Telmo: Adrián Franklin.

Los Andes vs. Deportivo Madryn: Gonzalo Pereira.

Agropecuario vs. San Martín (SJ): Maximiliano Manduca.

Gimnasia de Jujuy vs. Güemes: Fabrizio Llobet.

Godoy Cruz vs. Central Norte: Lucas Cavallero.

All Boys vs. Defensores de Belgrano: Bruno Amiconi.

Atlanta vs. Almagro: Yamil Possi.

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Con todos los detalles definidos, el foco de Colón ahora está puesto exclusivamente en el compromiso del domingo, donde buscará reencontrarse con la victoria frente a su gente en el Brigadier López.

Colón árbitro Chaco For Ever
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