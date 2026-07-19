América de Cali pretende a Neris mientras Colón mueve contactos para agilizar el juicio

Colón busca agilizar el juicio contra José Neris, mientras desde Colombia reflotan el interés de América de Cali, ya que aún no hizo pie en Emelec

La historia entre José Neris y Colón todavía está lejos de llegar a su fin. Aunque el delantero uruguayo ya dejó Santa Fe y actualmente está en Emelec, el conflicto por su salida continúa abierto y el Sabalero decidió intensificar las gestiones para intentar obtener una resolución favorable lo antes posible.

El Rojinegro mantiene su reclamo ante la FIFA por 1.200.000 dólares, al considerar que el atacante rompió su contrato de manera "unilateral e injustificada" antes de marcharse al fútbol ecuatoriano. Se trata de un expediente que avanza en los tiempos habituales del organismo internacional, pero que no son los mismos que Colón.

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Según pudo saber UNO Santa Fe, la dirigencia comenzó a mover contactos en el ámbito internacional con el objetivo de darle mayor impulso al proceso. La necesidad económica hace que ese dinero sea considerado importante para las arcas del club, por lo que cada avance en el expediente es seguido de cerca.

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Mientras que Colón presiona, América de Cali quiere a Neris

Mientras tanto, el presente futbolístico de Neris tampoco resultó el esperado. Su desembarco en Emelec estuvo rodeado de polémica justamente por la forma en que se produjo su salida de Colón, pero todavía no consiguió responder dentro de la cancha a las expectativas que había generado. El delantero tiene contrato por las próximas tres temporadas, aunque su rendimiento dejó más dudas que certezas.

Mientras Colón espera novedades del juicio, Neris suena en América de Cali.

En ese contexto, desde Colombia vuelve a aparecer un viejo interesado. América de Cali habría reactivado el interés por el atacante uruguayo, luego de que a comienzos de año no pudiera concretar su llegada. En aquella oportunidad, la operación se cayó porque Neris se negó a renovar previamente con Colón, una condición indispensable para que el préstamo pudiera realizarse.

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Ahora el escenario es diferente. El futbolista pertenece a Emelec y América de Cali vuelve a analizar su incorporación, mientras el Sabalero observa cada movimiento con atención. Más allá de dónde continúe su carrera el delantero, en Santa Fe el foco está puesto en otro objetivo: que la FIFA emita cuanto antes un fallo sobre un conflicto que todavía sigue abierto y que podría representar un ingreso millonario para la institución.