Uno Santa Fe | Colón | Colón

América de Cali pretende a Neris mientras Colón mueve contactos para agilizar el juicio

Colón busca agilizar el juicio contra José Neris, mientras desde Colombia reflotan el interés de América de Cali, ya que aún no hizo pie en Emelec

Ovación

Por Ovación

19 de julio 2026 · 15:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
América de Cali pretende a Neris mientras Colón mueve contactos para agilizar el juicio

La historia entre José Neris y Colón todavía está lejos de llegar a su fin. Aunque el delantero uruguayo ya dejó Santa Fe y actualmente está en Emelec, el conflicto por su salida continúa abierto y el Sabalero decidió intensificar las gestiones para intentar obtener una resolución favorable lo antes posible.

• LEER MÁS: Colón cambia el chip: Medrán ya piensa en Chaco For Ever con una baja obligada

El Rojinegro mantiene su reclamo ante la FIFA por 1.200.000 dólares, al considerar que el atacante rompió su contrato de manera "unilateral e injustificada" antes de marcharse al fútbol ecuatoriano. Se trata de un expediente que avanza en los tiempos habituales del organismo internacional, pero que no son los mismos que Colón.

• LEER MÁS: Vidoz, sobre el mercado de pases de Colón: "No pudimos cerrar las prioridades"

Según pudo saber UNO Santa Fe, la dirigencia comenzó a mover contactos en el ámbito internacional con el objetivo de darle mayor impulso al proceso. La necesidad económica hace que ese dinero sea considerado importante para las arcas del club, por lo que cada avance en el expediente es seguido de cerca.

• LEER MÁS: A Colón le pesa armar las valijas y el tren del ascenso empieza a tomar distancia

Mientras que Colón presiona, América de Cali quiere a Neris

Mientras tanto, el presente futbolístico de Neris tampoco resultó el esperado. Su desembarco en Emelec estuvo rodeado de polémica justamente por la forma en que se produjo su salida de Colón, pero todavía no consiguió responder dentro de la cancha a las expectativas que había generado. El delantero tiene contrato por las próximas tres temporadas, aunque su rendimiento dejó más dudas que certezas.

Mientras Col&oacute;n espera novedades del juicio, Neris suena en Am&eacute;rica de Cali.

Mientras Colón espera novedades del juicio, Neris suena en América de Cali.

En ese contexto, desde Colombia vuelve a aparecer un viejo interesado. América de Cali habría reactivado el interés por el atacante uruguayo, luego de que a comienzos de año no pudiera concretar su llegada. En aquella oportunidad, la operación se cayó porque Neris se negó a renovar previamente con Colón, una condición indispensable para que el préstamo pudiera realizarse.

• LEER MÁS: El fixture favorable que Colón deberá aprovechar luego del golpe ante Ferro

Ahora el escenario es diferente. El futbolista pertenece a Emelec y América de Cali vuelve a analizar su incorporación, mientras el Sabalero observa cada movimiento con atención. Más allá de dónde continúe su carrera el delantero, en Santa Fe el foco está puesto en otro objetivo: que la FIFA emita cuanto antes un fallo sobre un conflicto que todavía sigue abierto y que podría representar un ingreso millonario para la institución.

Colón José Neris América de Cali
Noticias relacionadas
asi quedo la zona a con la derrota de colon ante ferro

Así quedó la zona A con la derrota de Colón ante Ferro

el uno por uno de colon en la caida ante ferro en caballito

El uno por uno de Colón en la caída ante Ferro en Caballito

colon no estuvo a la altura, ferro lo supero de principio a fin y ve de nuevo la cima muy lejos

Colón no estuvo a la altura, Ferro lo superó de principio a fin y ve de nuevo la cima muy lejos

colon decepciono en caballito, cayo con autoridad ante ferro y se alejo de la cima

Colón decepcionó en Caballito, cayó con autoridad ante Ferro y se alejó de la cima

Lo último

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Último Momento
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Ovación
Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados