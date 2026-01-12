Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa

Un movimiento que apunta a sumar talento. Colón está muy cerca de incorporar a Darío Sarmiento, enganche de 22 años con recorrido europeo.

Colón avanza en el mercado de pases y quedó a un paso de sumar una pieza ofensiva con proyección internacional. Se trata de Darío Sarmiento , mediapunta de 22 años, cuyo arribo aparece bien encaminado y responde a la búsqueda de creatividad, dinámica y juego entre líneas para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

El volante cuenta con un recorrido poco habitual para su edad. Su pase fue adquirido por el Manchester City , dentro del proyecto global del grupo inglés, y a partir de allí inició su experiencia en el fútbol europeo. Su último destino fue el RFC Liege de Bélgica , donde sumó minutos, adaptación táctica y rodaje competitivo.

Un perfil ofensivo que encaja con Colón

Zurdo, técnico y con buen criterio para administrar la pelota, Sarmiento puede desempeñarse como enganche o interior ofensivo, aportando claridad en la gestación, cambio de ritmo y llegada al área rival. En el plano local, tuvo pasos por Estudiantes y Tigre, clubes que marcaron su proceso de formación en Primera División.

En Colón valoran su edad, margen de crecimiento y experiencia en contextos exigentes, atributos que lo convierten en una alternativa interesante para ampliar variantes en el mediocampo rojinegro.

Si las gestiones llegan a buen puerto, el Sabalero sumará un futbolista que combina juventud, técnica y roce internacional, con la expectativa de que pueda adaptarse rápidamente y transformarse en una herramienta importante dentro del esquema futbolístico.