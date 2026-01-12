Colón avanza en el mercado de pases y quedó a un paso de sumar una pieza ofensiva con proyección internacional. Se trata de Darío Sarmiento, mediapunta de 22 años, cuyo arribo aparece bien encaminado y responde a la búsqueda de creatividad, dinámica y juego entre líneas para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.
Colón se acerca a sumar talento joven: hay una apuesta creativa desde Europa
Un movimiento que apunta a sumar talento. Colón está muy cerca de incorporar a Darío Sarmiento, enganche de 22 años con recorrido europeo.
Por Ovación
El volante cuenta con un recorrido poco habitual para su edad. Su pase fue adquirido por el Manchester City, dentro del proyecto global del grupo inglés, y a partir de allí inició su experiencia en el fútbol europeo. Su último destino fue el RFC Liege de Bélgica, donde sumó minutos, adaptación táctica y rodaje competitivo.
Un perfil ofensivo que encaja con Colón
Zurdo, técnico y con buen criterio para administrar la pelota, Sarmiento puede desempeñarse como enganche o interior ofensivo, aportando claridad en la gestación, cambio de ritmo y llegada al área rival. En el plano local, tuvo pasos por Estudiantes y Tigre, clubes que marcaron su proceso de formación en Primera División.
En Colón valoran su edad, margen de crecimiento y experiencia en contextos exigentes, atributos que lo convierten en una alternativa interesante para ampliar variantes en el mediocampo rojinegro.
Si las gestiones llegan a buen puerto, el Sabalero sumará un futbolista que combina juventud, técnica y roce internacional, con la expectativa de que pueda adaptarse rápidamente y transformarse en una herramienta importante dentro del esquema futbolístico.