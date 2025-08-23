Uno Santa Fe | Colón | Colón

Una ausencia de peso entre los citados de Colón para jugar ante Chacarita

Ezequiel Medrán armó su primera lista de convocados de Colón para jugar ante Chacarita en Santa Fe por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional

23 de agosto 2025
El técnico Ezequiel Medrán ya definió su primera lista de convocados al frente de Colón, de cara al partido de este sábado desde las 14, ante Chacarita en el Brigadier López, por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional, en busca de cortar la racha de cuatro derrotas en fila.

• LEER MÁS: Colón pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de Medrán

Tal como se sabía, Zahir Yunis quedó fuera de la lista por suspensión debido al límite de amarillas, mientras que Cristian García no figura tras superar el desgarro y los hinchas seguirán esperando. El volante se encuentra en el club desde hace casi cuatro meses y todavía no tuvo la oportunidad de disputar un partido oficial por problemas de papeles y lesiones.

• LEER MÁS: Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

La convocatoria refleja las primeras decisiones del nuevo cuerpo técnico, que busca dar ritmo y confianza al equipo en un momento clave del torneo, intentando cortar la racha negativa y recuperar terreno en la tabla.

• LEER MÁS: Medrán: "Estoy contento de venir a una institución tan grande como Colón"

El partido ante Chacarita será, además, la primera presentación de Medrán en el banco rojinegro, con la expectativa de la hinchada puesta en una reacción inmediata del equipo.

Los concentrados de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1959274898376806760&partner=&hide_thread=false

Colón Chacarita Ezequiel Medrán
