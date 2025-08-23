Una ausencia de peso entre los citados de Colón para jugar ante Chacarita

Ezequiel Medrán armó su primera lista de convocados de Colón para jugar ante Chacarita en Santa Fe por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional

El técnico Ezequiel Medrán ya definió su primera lista de convocados al frente de Colón , de cara al partido de este sábado desde las 14, ante Chacarita en el Brigadier López, por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional, en busca de cortar la racha de cuatro derrotas en fila.

Tal como se sabía, Zahir Yunis quedó fuera de la lista por suspensión debido al límite de amarillas, mientras que Cristian García no figura tras superar el desgarro y los hinchas seguirán esperando. El volante se encuentra en el club desde hace casi cuatro meses y todavía no tuvo la oportunidad de disputar un partido oficial por problemas de papeles y lesiones.

La convocatoria refleja las primeras decisiones del nuevo cuerpo técnico, que busca dar ritmo y confianza al equipo en un momento clave del torneo, intentando cortar la racha negativa y recuperar terreno en la tabla.

El partido ante Chacarita será, además, la primera presentación de Medrán en el banco rojinegro, con la expectativa de la hinchada puesta en una reacción inmediata del equipo.

Los concentrados de Colón