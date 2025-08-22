Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Colón dinámico que prepara Medrán para intentar volver al triunfo ante Chacarita

El nuevo DT de Colón, Ezequiel Medrán, tendría defina la base para jugar ante Chacarita por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional. Habría dos dudas

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 18:53hs
El Colón dinámico que prepara Medrán para intentar volver al triunfo ante Chacarita

Prensa Colón

A pocas horas del partido del sábado ante Chacarita en el Brigadier López por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional, el nuevo DT Ezequiel Medrán mantiene algunas dudas en Colón. Durante la última práctica de este viernes por la maña probó distintas alternativas en busca del equipo más competitivo para cortar la racha negativa.

• LEER MÁS: Colón pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de Medrán

En el mediocampo, Lautaro Laborié y Oscar Garrido rotaron junto a Nicolás Talpone en el doble volante central, generando una incógnita. Mientras tanto, en la ofensiva, José Barreto trabajó junto a Facundo Castro, ya que Luis Rodríguez bajó un poco las cargas y, según pudo saber UNO Santa Fe, llegaría para ser titular.

Luis Rodríguez
Pulga llegar&iacute;a para ser titular en Col&oacute;n.

Pulga llegaría para ser titular en Colón.

Si se confirman estas decisiones, el Sabalero presentaría tres variantes respecto del equipo que salió ante San Telmo en la Isla Maciel, en lo que será la primera presentación de Medrán como técnico justo con su gente en el Brigadier López. Por la tarde noche el plantel quedaba concentrado a la espera de este cotejo ante el Funebrero.

• LEER MÁS: Medrán: "Estoy contento de venir a una institución tan grande como Colón"

El partido será clave para el Sabalero, que busca recuperar confianza, cortar la mala racha y volver al triunfo en la recta final de la Primera Nacional. Sobre todo, para tomar aire en la zona baja del grupo B.

• LEER MÁS: Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Los posibles 11 de Colón

Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido o Lautaro Laborié e Ignacio Lago; Luis Rodríguez o José Barreto y Facundo Castro.

Colón Chacarita Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
colon pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de medran

Colón pretende sepultar la prolongada racha sin marcar en el debut de Medrán

medran: colon se armo con la intencion de pelear arriba, hay que aceptar la realidad y asumir lo que viene

Medrán: "Colón se armó con la intención de pelear arriba, hay que aceptar la realidad y asumir lo que viene"

Medrán apostará por los jugadores de mayor experiencia.

En su debut como DT de Colón, Medrán se respalda en la experiencia

Nacional se despidió del Apertura liguista con un triunfo ante el Sabalero.

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Lo último

Horario y cómo ver la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires

Horario y cómo ver la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Último Momento
Horario y cómo ver la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires

Horario y cómo ver la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Ovación
Delfino y la situación de Colón: Es como querer cambiar el motor de un avión andando

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

Colón empató con Newells de local y no levanta en reserva

Colón empató con Newell's de local y no levanta en reserva

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"