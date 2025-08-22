El Colón dinámico que prepara Medrán para intentar volver al triunfo ante Chacarita

El nuevo DT de Colón, Ezequiel Medrán, tendría defina la base para jugar ante Chacarita por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional. Habría dos dudas

A pocas horas del partido del sábado ante Chacarita en el Brigadier López por la fecha 28 del grupo B de la Primera Nacional, el nuevo DT Ezequiel Medrán mantiene algunas dudas en Colón . Durante la última práctica de este viernes por la maña probó distintas alternativas en busca del equipo más competitivo para cortar la racha negativa.

En el mediocampo, Lautaro Laborié y Oscar Garrido rotaron junto a Nicolás Talpone en el doble volante central, generando una incógnita. Mientras tanto, en la ofensiva, José Barreto trabajó junto a Facundo Castro, ya que Luis Rodríguez bajó un poco las cargas y, según pudo saber UNO Santa Fe, llegaría para ser titular.

Luis Rodríguez Pulga llegaría para ser titular en Colón. Prensa Colón

Si se confirman estas decisiones, el Sabalero presentaría tres variantes respecto del equipo que salió ante San Telmo en la Isla Maciel, en lo que será la primera presentación de Medrán como técnico justo con su gente en el Brigadier López. Por la tarde noche el plantel quedaba concentrado a la espera de este cotejo ante el Funebrero.

El partido será clave para el Sabalero, que busca recuperar confianza, cortar la mala racha y volver al triunfo en la recta final de la Primera Nacional. Sobre todo, para tomar aire en la zona baja del grupo B.

Los posibles 11 de Colón

Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido o Lautaro Laborié e Ignacio Lago; Luis Rodríguez o José Barreto y Facundo Castro.