Ignacio Chicco, que no seguirá en Colón al quedar libre, podría ser su camino deportivo en algún equipo de la Liga Profesional

Ignacio Chicco no seguirá en Colón y se abren opciones en su horizonte de equipos de Liga Profesional para continuar en la elite.

Ya antes del partido desempate contra Gimnasia (LP), el futuro de Ignacio Chicco empezaba a tener una claridad en referencia a no continuar en Santa Fe. No solamente porque perdió la titularidad a manos de Matías Ibáñez, sino también porque en estos meses las charlas no llegaron a buen puerto.