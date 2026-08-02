Horas decisivas: Colón define el futuro de Ezequiel Medrán

La dirigencia de Colón se reunirá este domingo por la tarde para definir la continuidad de Ezequiel Medrán tras el empate ante Acassuso. Si finalmente se resuelve un cambio de entrenador, Iván Delfino, Leandro Gracián y Facundo Sava aparecen como los principales candidatos para asumir el cargo.

Colón viene de empatar 1 a 1 frente a Acassuso bajo las ordenes de Ezequiel Medran, en condición de visitante, un resultado que dejó al equipo sin poder consolidar su recuperación y que podría haber marcado su último partido como entrenador sabalero.

La continuidad de Ezequiel Medrán al frente de Colón se resolverá en las próximas horas, ya que los integrantes de la comision directiva rojinegra se reunirán este domingo por la tarde para analizar la situación del entrenador y tomar una decisión, en un momento determinante de la temporada de la Primera Nacional.

La definición quedará en manos de los dirigentes, que evaluarán el presente deportivo y el rumbo del equipo de cara a la recta final del campeonato, aunque puertas adentro, ya hay una posible decisión tomada, resta que se haga de manera oficial.

Los candidatos que aparecen en escena

En caso de que la dirigencia decida ponerle fin al ciclo de Medrán, ya comenzaron a surgir nombres para sucederlo.

El principal apuntado es Iván Delfino, quien ya dirigió a Colón durante la temporada 2024 de la Primera Nacional. Tras su salida del club, el entrenador logró el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto en 2025, un antecedente que lo vuelve a posicionar como una alternativa de peso.

Otro de los candidatos es Leandro Gracián. El "Tano", que vistió la camiseta rojinegra como futbolista en 2011, viene de ser finalista de la Primera Nacional con Deportivo Madryn en 2025 y durante 2026 dirigió a Quilmes, ciclo que finalizó tras obtener el 43% de los puntos en disputa.

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Además, en las últimas horas con el nombre que se hizo mas fuerte para tomar el puesto de Director Técnico, es el de Facundo Sava, otro entrenador con experiencia en el fútbol argentino, ex entrenador de Unión, que aparece entre las alternativas que analiza la dirigencia sabalera y ya fue tanteado pero no es una operación facil, porque dirige Sarmiento de Junín. La dirigencia de Colón tiene esperanzas ya que su continuidad depende de un mal resultado en el próximo partido.

La reunión de este domingo será determinante para definir quien estará al frente del equipo para afrontar el tramo decisivo del campeonato y tratar de lograr el objetivo máximo, que es el ascenso.