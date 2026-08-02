Uno Santa Fe | Colón | Colón

Horas decisivas: Colón define el futuro de Ezequiel Medrán

La dirigencia de Colón se reunirá este domingo por la tarde para definir la continuidad de Ezequiel Medrán tras el empate ante Acassuso. Si finalmente se resuelve un cambio de entrenador, Iván Delfino, Leandro Gracián y Facundo Sava aparecen como los principales candidatos para asumir el cargo.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 15:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horas decisivas: Colón define el futuro de Ezequiel Medrán

Colón viene de empatar 1 a 1 frente a Acassuso bajo las ordenes de Ezequiel Medran, en condición de visitante, un resultado que dejó al equipo sin poder consolidar su recuperación y que podría haber marcado su último partido como entrenador sabalero.

La dirigencia sabalera toma una decisión clave

La continuidad de Ezequiel Medrán al frente de Colón se resolverá en las próximas horas, ya que los integrantes de la comision directiva rojinegra se reunirán este domingo por la tarde para analizar la situación del entrenador y tomar una decisión, en un momento determinante de la temporada de la Primera Nacional.

La definición quedará en manos de los dirigentes, que evaluarán el presente deportivo y el rumbo del equipo de cara a la recta final del campeonato, aunque puertas adentro, ya hay una posible decisión tomada, resta que se haga de manera oficial.

Los candidatos que aparecen en escena

En caso de que la dirigencia decida ponerle fin al ciclo de Medrán, ya comenzaron a surgir nombres para sucederlo.

El principal apuntado es Iván Delfino, quien ya dirigió a Colón durante la temporada 2024 de la Primera Nacional. Tras su salida del club, el entrenador logró el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto en 2025, un antecedente que lo vuelve a posicionar como una alternativa de peso.

Otro de los candidatos es Leandro Gracián. El "Tano", que vistió la camiseta rojinegra como futbolista en 2011, viene de ser finalista de la Primera Nacional con Deportivo Madryn en 2025 y durante 2026 dirigió a Quilmes, ciclo que finalizó tras obtener el 43% de los puntos en disputa.

LEER MAS: ¿Ciclo cumplido? La radiografía del ciclo de Medrán en Colón: partidos, puntos y efectividad

Además, en las últimas horas con el nombre que se hizo mas fuerte para tomar el puesto de Director Técnico, es el de Facundo Sava, otro entrenador con experiencia en el fútbol argentino, ex entrenador de Unión, que aparece entre las alternativas que analiza la dirigencia sabalera y ya fue tanteado pero no es una operación facil, porque dirige Sarmiento de Junín. La dirigencia de Colón tiene esperanzas ya que su continuidad depende de un mal resultado en el próximo partido.

La reunión de este domingo será determinante para definir quien estará al frente del equipo para afrontar el tramo decisivo del campeonato y tratar de lograr el objetivo máximo, que es el ascenso.

Colón Medrán futuro
Noticias relacionadas
a ocho anos de la historica noche de colon en el morumbi

A ocho años de la histórica noche de Colón en el Morumbí

¿continua siendo tecnico de colon? medran aseguro tener la banca de la dirigencia

¿Continúa siendo técnico de Colón? Medrán aseguró tener la banca de la dirigencia

leandro garate tras el empate de colon: el equipo va a dar pelea hasta el final

Leandro Garate tras el empate de Colón: "El equipo va a dar pelea hasta el final"

colon se juega mucho mas que tres puntos: el futuro de medran, en duda

Colón se juega mucho más que tres puntos: el futuro de Medrán, en duda

Lo último

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Último Momento
Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Tenemos que ser protagonistas: Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

"Tenemos que ser protagonistas": Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

Ovación
Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal