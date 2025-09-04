El arquero de Estudiantes (RC) le puso pimienta a la previa del partido ante Colón

En la antesala del duelo ante Colón en Santa Fe por la fecha 30 del Grupo B de la Primera Nacional, el arquero de Estudiantes (RC), Brian Olivera, le puso clima

En la antesala del partido ante Colón en Santa Fe por la fecha 30 del Grupo B de la Primera Nacional, el arquero de Estudiantes (RC) , Brian Olivera , habló sobre el presente de su equipo y la expectativa por el duelo.

“ Es una semana linda por el rival que se viene , sabemos que estamos para el primer puesto, porque estamos a cinco puntos, pero confiamos en el equipo”, afirmó el guardameta a medios de Río Cuarto, mostrando seguridad y confianza en las posibilidades del conjunto cordobés.

Además, se refirió a su propio momento: “Me siento con mucha confianza, los compañeros me tienen confianza, trato de aparecer en esos momentos que el equipo necesita un tiempo, una pausa para intentar ayudar”. Palabras que reflejan su rol dentro del plantel y la importancia de su liderazgo desde el arco en momentos clave del partido.

Con este clima de confianza, Estudiantes de Río Cuarto buscará dar pelea en Santa Fe y acercarse aún más a la cima de la tabla, en un cierre de torneo que promete ser intenso y emocionante.