La directiva de Colón se juntó con la primera minoría para tratar varios temas vitales

En las últimas horas, la dirigencia de Colón mantuvo una reunión informativa con la primera minoría, antes de hacerlo con la oposición

La dirigencia de Colón empieza a aceitar la salida. Sin anuncios, pero con movimientos cada vez más claros, el oficialismo dio otro paso hacia el cierre de su gestión. Este viernes se produjo una reunión importante –aunque de bajo perfil– con la primera minoría , en lo que se leyó como una señal directa de apertura política.

En la charla, que se mantuvo lejos de los micrófonos pero cerca del fuego, también participó el exjugador Luis Medero, sin tener cargo formal, pero que forma parte del grupo que encabeza Ricardo Luciani. El temario fue espeso y urgente.

La directiva de Colón toca temas claves con la oposición

Primero, el escenario deportivo, que ya no admite discusión: el equipo nunca encontró el rumbo y la campaña roza el papelón. Una lectura del presente.

Después vino el capítulo económico, donde dos nombres propios se robaron la atención: Facundo Farías, cuya situación sigue generando dudas respecto al reclamo del 15% del pase a Inter Miami; y Alberto Espínola, otro foco de conflicto contable y administrativo que se pagaría con los cuotas de la transferencia de Leonel Picco y Alan Forneris.

Leonel Picco.jpg Las cuotas del pase de Picco servirán para pagar la demanda de Espínola a Colón.

Se abordó un tema incómodo pero inevitable: el comportamiento de socios caracterizados, algunos de los cuales habrían cruzado límites internos. Por último, las próximas elecciones, que serían a finales de noviembre.

En paralelo, se prepara para este sábado una reunión más amplia con todos los excandidatos a presidente, en lo que podría ser el preludio del llamado formal a elecciones anticipadas. El reloj ya corre y el oficialismo empieza a marcar su final de ciclo. Colón, otra vez, escribe sus páginas más calientes fuera de la cancha.