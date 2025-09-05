Colón, con un cambio por línea para recibir a Estudiantes (RC)

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ezequiel Medrán ordenó una práctica de fútbol en Colón, donde implementó tres cambios, uno por línea, de cara al partido ante Estudiantes (RC).

5 de septiembre 2025 · 13:01hs
Colón ya palpita el partido clave que animará este lunes desde las 19 en el estadio Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional.

Los jugadores que recupera y que no podrá contar Medrán

Con la permanencia en juego, Ezequiel Medrán aprovechó la práctica de esta mañana para implementar tres cambios en el equipo titular de cara al encuentro que será controlado por Pablo Giménez.

LEER MÁS: Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

La principal novedad pasa por el retorno de Emmanuel Gigliotti, quien ya purgó la suspensión por acumulación de amarillas y estará en condiciones de volver a la ofensiva. A su lado, se reincorpora Nicolás Thaller, que superó un desgarro y vuelve a la defensa, reforzando el sector central.

Por otro lado, permanecen al margen Lautaro Gaitán, Tomás Gallay y Christian Bernardi, quienes no podrán ser considerados por lesión, limitando las alternativas del cuerpo técnico.

Los cambios de Medrán en Colón

Según lo trabajado en el entrenamiento, Medrán diagramó un cambio por línea: en defensa ingresarán Tomás Giménez y Nicolás Thaller en reemplazo de Gonzalo Soto, acompañando a Guillermo Ortiz y Facundo Castet.

LEER MÁS: Por qué Vignatti no sería candidato a presidente de Colón

En el mediocampo, la dupla será Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Zahir Yunis (por Oscar Garrido) e Ignacio Lago, mientras que en ofensiva se alinearán Luis Rodríguez, que reemplaza a José Barreto, y Facundo Castro.

Con este equipo, Colón buscará un triunfo que le permita seguir de lleno en la lucha por mantener la categoría, mientras que este viernes se medirán los otros equipos que pelean por la permanencia: Talleres de Remedios de Escalada y CADU.

