Vicentini: "Colón armó un buen plantel para jugar ese partido final"

Más adelante añadió que "yo lo veo muy positivo, porque los que están más lejos se reencontrarán con sus familia, salir un poco de la rutina para disfrutar de otras cosas que te hace volver con aires renovados, yo lo veo por ese lado, ya estamos enfocados en lo que se viene. En esta segunda ronda hay que ver la luz al final del camino. La zanahoria está más cerca y eso motiva más".

El bendito partido final

Colón cerró arriba la primera rueda, algo que deberá refrendar al final del camino, en estas 19 estaciones. Al respecto, el golero subrayó que "en un deporte como el fútbol, que es lo lindo que tiene, en un partido puede pasar cualquier cosa con el rival que sea, con jerarquía y funcionamiento te podes imponer, pero nada te asegura que se pueda imponer. Todo se define en un partido pero las reglas están claras desde el día cero. En un torneo largo estaría bueno que se pueda resolver sobre todo lo jugado y no en una tarde. El resto que tengan beneficios de acuerdo a la posición, no es una queja, las reglas se pusieron en práctica desde el inicio, elegiría lo otro".

Para luego, añadir: "Creo que se viene un camino donde empezamos a ver por lo que venimos luchando, la motivación es más fácil y a flor de piel, con un camino tan largo, hay que mirar para adentro y ver lo bueno que hicimos que nos permite mirar las cosas desde arriba y aprovechar el fruto que venimos sembrando. Se empieza a definir por lo que venimos trabajando durante el año".

En otro tramo de la charla, Vicentini expresó que "desde que vinimos a Colón, lo hablé con todos, uno llega con incertidumbre, pero ahora estoy convencido que hicimos pie en la categoría, se armó un muy buen plantel que da señales para jugar ese partido final, estamos convencidos para encarar ese partido con decisión".

Los aspectos a mejorar

El actual custodio del arco rojinegro no dudó en afirmar que "el juego, lo que hablamos con nuestros compañeros, tuvimos un arranque en el cual nos imponíamos rápido en el partido, había un convencimiento grande para lograr victorias, en el último tramo no nos salieron las cosas, no se dieron los partidos, no le encontramos la vuelta, sacamos resultados positivos y otros no tanto, eso se debe a que el rival, más allá del tiempo, te conoce, te tapa puntos fuertes, hay que trabajar para contrarrestar eso".

Para después, ampliar: "Jugando de local nos imponíamos notablemente, en los últimos dos partidos se hicieron cerrados, con la sensación de que generamos menos que partidos anteriores. El rival te estudia, busca ensuciar el partido, te va conociendo y en lo personal ven el momento de cada jugador, hay que trabajar para volver a tener esa sensación de encarar esos partidos con lo que se vio al principio".

Antes de su despedida, acotó: "Es algo a tener en cuenta las actuaciones de visitante, nos encontramos con diferentes condiciones, el rival se siente cómodo en su cancha, es algo que se marca mucho en Primera Nacional, nunca jugué en cancha de CADU, dicen que es una cancha reducida, hay que adaptarse, no es excusa, algunas nivelan para abajo, las reglas se ponen desde el día uno y hay que afrontarlas".