Vignatti: "Colón tiene su base pero habrá retoques"

Más adelante, afirmó: "Quedó libre en junio, lo tomamos a préstamo, en esto, Instituto no tiene nada que ver. Colón decidió sobre el futuro, nos está devolviendo una parte del préstamo porque estuvo seis meses".

La novela Pulga Rodríguez, con otro capítulo sin final, por el momento, ameritó el pensamiento del titular rojinegro. "Es la cara opuesta a Bernardi, se fue de la mejor manera y no ocurre en este caso. Tuvimos reuniones en Buenos Aires y la vamos a seguir teniendo para tratar de llegar a un acuerdo que no logramos. La obligación es seguir pero no la voluntad de él".

Para luego, rematar: "Si nosotros no tuviésemos interés no hubiésemos pagado dos años de contrato y estamos al día. Las cosas no se pueden forzar pero lamentablemente es así. La excusa del jugador no es emitida por nosotros. Todos los años empezaba la novela y este año no fue la excepción".

El actual plantel

"Tenemos la base del plantel y más allá del ingreso de juveniles, que son muchos respecto a otros años porque el fútbol argentino debió recurrir a eso, estamos en desventaja manifiesta con los clubes de Sudamérica. Argentina es campeón del mundo, hay que demostrar que en todo el país hay jugadores de jerarquía, el 60% son de Colón, siempre algunos retoques como los que vamos a hacer".

Wanchope en Qatar

"Fue un tema consensuado con el técnico, lo aceptamos, a mi me cuesta hablar porque estaba conmigo. Compartimos entrenamientos, mucho tiempo, entrenó a full y se ve porque está en buen estado".

La continuidad de Goltz

"Siempre teníamos ganas y se lo dijimos para que siga, estamos muy a gusto por la calidad de jugador y su calidad humana. Es un maestro dentro de la cancha, todos los que juegan con él están a gusto. Es el sostén del equipo, sería lindo que fuera técnico".

El trato con Saralegui

"Ojalá se quede a vivir acá, demostró en su paso como jugador, periódicamente venía a la ciudad, se siente muy bien en esta ciudad. Es como si fuese de las canteras del club, tiene buena onda las 24 horas del día, ojalá tengan el humor y la predisposición como él, reconforta compartir cosas con él".

Mercado de pases

"Se abrió en los últimos días con algunas incorporaciones, lo que cobran los clubes por TV es para un mantenimiento y no para mantener un plantel. Si no hay apoyo de los socios se complica, nosotros tenemos un buen caudal para potenciar el equipo. Estamos cobrando el valor de dos años atrás".