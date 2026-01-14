Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca cerrar el capítulo Espínola y dejar atrás la inhibición de FIFA

Dirigentes de Colón viajarán a Buenos Aires para concretar el pago de la deuda con Alberto Espínola que mantiene al club sancionado en FIFA.

14 de enero 2026 · 08:41hs
Colón se juega una final fuera del césped. Este miércoles, el vicepresidente segundo Matías Vidoz y el vicepresidente tercero Alejandro Bonazzola encabezarán una reunión clave en Buenos Aires con Alberto Espínola y su entorno legal, con el objetivo de ejecutar el pago que permitirá destrabar la inhibición que pesa sobre la institución en FIFA desde hace varios meses.

La deuda, cercana a los 400 mil dólares, es el último obstáculo administrativo que separa al Sabalero de recuperar la normalidad y encarar sin ataduras el arranque del Torneo de la Primera Nacional.

Un escenario incómodo, pero con solución a la vista

El inicio de la semana volvió a poner a Colón en una situación incómoda. Pese a trascendidos que hablaban de un conflicto resuelto, la inhibición continuó figurando como activa en los registros de FIFA. La explicación es concreta: el dinero está disponible, pero aún no se ejecutó el giro formal que habilita el levantamiento de la sanción.

Hasta que ese paso no se complete, el club seguirá limitado en lo reglamentario, más allá de haber avanzado en la conformación del plantel.

El dinero reunido y el último trámite pendiente

Desde la dirigencia confirmaron que el monto reclamado por Espínola —que en términos globales se aproxima a los 500 mil dólares— ya fue reunido. El acuerdo establece que el pago se canalice a través de FIFA, organismo que luego realizará la transferencia al futbolista paraguayo y dejará constancia del cumplimiento.

Ese procedimiento, habitual pero no inmediato, es el que explica por qué Colón aún aparece inhibido. Una vez acreditado el pago, será necesario que Espínola informe a FIFA que la deuda fue saldada, para que la sanción pase a estado inactivo.

Refuerzos a la espera del visto bueno

La resolución del caso es clave para el armado deportivo. Colón sumó hasta el momento 14 incorporaciones, pero necesita quedar liberado para poder utilizarlas desde el inicio del torneo. El cuerpo técnico y el plantel siguen de cerca la evolución del trámite, conscientes de que cada día cuenta.

La reunión de este miércoles aparece como un punto de inflexión. Si el pago se concreta sin inconvenientes, el Sabalero quedará a la espera del aval final de FIFA, un paso administrativo que podría demorar algunos días, pero que marcará el cierre definitivo de un conflicto que condicionó al club más de lo deseado.

Colón sabe que la tranquilidad deportiva empieza por ordenar los papeles. Y esta semana puede ser determinante para lograrlo.

