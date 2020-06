Colón atraviesa el receso por la pandemia del coronavirus con una gran incertidumbre, al igual que el resto de los clubes del fútbol argentino, debido a que no se sabe cuándo se volverá a los entrenamientos y mucho menos cuándo se reanudará la actividad oficial. Mientras tanto, José Vignatti tiene la misión de armar el nuevo plantel, tratando de convencer a algunos jugadores que se les termina el contrato para que continúen, debido que son claves para el DT Eduardo Domínguez.

José Vignatti habló con Radio Eme (FM 96.3), donde habló de varios temas, como la renovación de jugadores claves para el DT pero comenzó haciendo referencia a cómo atraviesa la cuarentena como consecuencia del coronavirus y afirmó: "Creemos que estamos en el pico de la pandemia, esa es nuestra esperanza. A medida que se acerque la primavera se podrá pensar en volver a los entrenamientos y la competencia a mediados de la primavera. Ojalá que este sea el pico, que luego comience a decaer para que luego podamos tener fútbol que es lo que más queremos".

"Nosotros tenemos experiencia, a través de los años, por traer jugadores que vienen de una inactividad o luego de una lesión, que cuesta tres o cuatro meses ponerlos en forma. A lo mejor son de mucho prestigio pero la inactividad hace que se relegue su potencial", agregó Vignatti, titular de Colón, sobre el tiempo que le demandará a los futbolistas ponerse a tono desde lo futbolístico.

En cuanto al protocolo que se viene analizando desde AFA para los jugadores, en cuanto al retorno de la actividad, el presidente de Colón, dijo: "Todos sabemos que en este momento el pico está en Buenos Aires y los que deciden están allá. Hay un pensamiento de la difícil situación, gracias a Dios en muchas provincias el problema es menor, pero no por eso podemos relajarnos".

Por su lado, se le preguntó por las duras declaraciones del presidente Alberto Fernández para el fútbol argentino, y Vignatti tiró: "Cada uno tiene su opinión. Imagino la alta responsabilidad que tienen los dirigentes que tienen a cargo los destinos del país, deben estar abrumados por los problemas, a veces pueden tener espontáneamente una opinión pero luego hay que ver cómo se desarrollan las cosas".

En cuanto al armado del nuevo proyecto futbolístico de Colón, Vignatti manifestó: "Uno viene con el auto a 100 y no puede frenar de golpe, hay que dejarlo deslizar de a poco. Los jugadores tienen en la cabeza un número y tendrán que adaptarse a que ese número no existirá por mucho tiempo, ni en Santa Fe ni en ninguna parte del mundo. Les va a costar, sobre todo porque la economía está con sus turbulencias. Nosotros empezamos a conversar con algunos jugadores que queremos que se queden pero estamos lejos. Nosotros miramos la caja y sabemos lo que tenemos, ellos creen que es la de antes, y la de antes no existe más".

José Vignatti.jpg Vignatti es consciente que se viene una etapa dura para la renovación de jugadores en Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Y Vignatti agregó: "Antes teníamos un presupuesto, sabíamos cuánto ingresaba por televisión, cuánto por sponsors que prácticamente desaparecieron. El caudal societario bajó, los gastos siguen iguales o aumentan en algunos casos. La rueda tiene que seguir funcionando, a los jugadores les va a costar un poquito, los entiendo pero tendrán que ir adaptándose. Tuve la oportunidad de hablar con un jugador que es un amigo de la casa, que renovó su contrato al 50% de lo que venía ganando, esa es la medida".

"Sería totalmente descabellado aumentar la cuota societaria, es desatinado y fuera de lugar. Hay que seguir bancándosela y cerrar el grifo por otro lado. Estamos sumamente agradecidos por la respuesta de los socios de Colón, hay que ponerse en el lugar de cada uno, sea poco o mucho. Sentimos la constancia y el apoyo", agregó Vignatti en otro tramo sobre el respaldo que les da en este momento el socio de Colón.

En cuanto al dinero de la TV, Vignatti dijo: "Hay gastos que a pesar de la pandemia se incrementaron, es una maquinaria que está rodando, el aparato del fútbol hace que los gastos se incrementen que vienen de otros rubros que no tienen nada que ver. Las semillas de los campos de juego son importadas, a precio dólar. Pero estamos para eso y trataremos de resolver los problemas de la mejor manera, y nos vamos a preparar para cuando arranque estemos bien parados institucionalmente".

En cuanto a lo que le solicitó Domínguez para la nueva temporada futbolística de Colón, Vignatti contó: "Me pidió que empiece conversaciones con algunos jugadores para ir armando el plantel, pero todavía no llegó el 30 de junio y de ahí para adelante se arrancará una nueva etapa. Las cuestiones de la pandemia nos llevaron a no poder entrenar antes de esa fecha, tenemos que tratar de llegar a un buen entendimiento".

Luego, se refirió a las divisiones inferiores de Colón y Vignatti manifestó: "Pancho Ferraro nunca estuvo, cuando iba a ingresar llegó este problema y se terminó todo. Estamos tratando de ajustar los gastos. Si es incierto el comienzo del fútbol profesional, más incierto es que haya fútbol de inferiores, me parece muy difícil".

En otro tramo se lo consultó por cómo marcha el reclamo en Conmebol por la inclusión del arquero Jorge Pinos en la final de la Sudamericana y afirmó: "Está corriendo por los carriles legales, estamos con la perspectiva de concurrir a dar nuestros alegatos personalmente en la comisión de alegaciones, pero hasta que no se resuelva la pandemia esto quedará en un impasse".

Más adelante, Vignatti no descartó volver a postularse para ser presidente de Colón y destacó: "Siempre adopté una política de trabajar para el club sin hacer política. Tenemos la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer. Los socios serán los que darán la aprobación en su debido momento, luego se pensará en las elecciones, pero nunca fui de esa idea. Hay que trabajar y pensar en el mandato que uno tiene, luego se verá. Es un tema que no me preocupa en lo más mínimo, me preocupa salir de la pandemia y tener ordenado al club y al que le toque, le toque".

En tanto que también se refirió a Pablo Lavallén, debido al cruce dialéctico que tuvieron en los últimos meses y Vignatti referenció: "Se terminó un ciclo, no hubo conflictos, menos económico, nos dimos la mano y cada uno siguió su camino. Esta CD trata de ser lo menos confrontativa posible, a veces recibimos críticas que podemos considerar exageradas, pero tenemos que ser conscientes que hay gente que puede pensar distinto, hay que tener calma y aprender de las críticas constructivas".

Por último, Vignatti se refirió a la situación de Brian Fernández y afirmó: "Está bajo la tutela del cuerpo técnico, nosotros solo tenemos contacto con los jugadores que estamos negociando la desvinculación o la continuidad. Hoy no se piensa en refuerzos (en cuanto a la dupla Brian y Leandro Fernández), estamos lejos".