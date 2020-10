Vignatti: "La final de la Copa no terminó"

Y agregó: "Pero no es decisión de los dirigentes del fútbol definir la vuelta. Con la televisión la mayoría de los clubes importantes no pueden sobrevivir. Por eso esperamos que se defina una fecha de inicio, aunque todavía no la tenemos, como así tampoco el formato del torneo".

Respecto a la suspensión de las elecciones que determinó la IGPJ y que debían celebrarse en diciembre opinó: "Nuestra preocupación es que puedan llevarse a cabo, pero estamos en una situación anormal. Todo es un cúmulo de problemas, pero nosotros no podemos decidir cuando se realicen".

En cuanto a la renegociación del contrato de Lucas Viatri manifestó: "Yo soy uno más y la comisión directiva también trata de resolverlo. Pero el tema está difícil y hay muy poca colaboración por parte del jugador. La mayoría entendió la situación y tuvo una muy buena predisposición, pero no todos".

"Yo siempre delegué un montón de cosas, pero se forma un mito y difícil desterrarlo, pero a mí me gusta trabajar en equipo. Uno es personal cuando no encuentra colaboración de otra persona y tiene que hacerlo uno. El club es grande y el movimiento también, pero me gusta trabajar en equipo", expresó.

A la hora de referirse a las versiones que corrieron acerca de un supuesto malestar de Eduardo Domínguez por el tema económico, disparó: "Si tengo que atenerme a todas las idioteces que se dicen porque hay que llenar espacio, no hay noticias, porque no hay fútbol o no se puede comentar un partido. La gente escucha 100 informaciones de las cuales 99 no pasan ni cerca de la verdad".

Por último consultado por lo que significó la derrota en la final de la Copa Sudamericana respondió: "Es duro, pero igual el partido no terminó. Yo siempre dije que no hay que generar falsas expectativas, existe un reclamo que no fue desestimado ni tampoco favorable. Estamos en un lapsus de espera que se prolongó en el tiempo como consecuencia de la pandemia"