Vignatti: "Me gustaría jugar el Clásico en la primera fecha"

Siempre buscando evitar la polémica, acerca de la posible salida de Pulga Rodríguez afirmó que "no es un deseo nuestro que se vaya, hoy estamos en otros temas, muy cerca de cerrar algunas incorporaciones y vamos en esa dirección. Goltz es una chance, se va a resolver en las próxima horas, no se con qué resultado".

La danza de nombres es amplia y algunos tomaron estado público por eso Vignatti respondió acerca de apellidos específicos. En este sentido puntualizó que "Amaral nos deleitó con su juego y es lógico que se hable. Tengo una anécdota con este jugador cuando jugamos en Paysandú me asombró. Domínguez era el técnico de Nacional y lo fui a felicitar y le dije que ojalá algún día podríamos contar con él, estamos negociando".

Y más adelante, añadió: "Por Vigo solo rumores nos llegaron, no hay ningún pedido oficial. Por Delgado y Bianchi tampoco. El tema de Chupe Marini lo maneja Alonso, hay que hablar con él. Estamos en contacto y la intención es poder sumarlo".

PULGA RODRÍGUEZ Y VIGNATTI.jpg Vignatti expresó que no es prioridad hablar de la continuidad de Rodríguez en Colón.

En relación a su nueva candidatura a presidente en las próximas elecciones, el titular rojinegro enfatizó: "Mientras uno está en el cargo y en mandato hay que estar atentos, tiene que estar uno al 100%, hoy lo estoy. Por ahí puede cambiar todo, estoy abocado a lo que me corresponde, la pandemia nos puso a prueba en muchas circunstancias, la pasamos muy mal. Algunos medios dicen que debemos y es inexacto. Nos encontró con caídas de ingresos, hablamos con la mayoría de los jugadores y arreglamos. Con los 3 o 4 que no aceptaron, lo seguimos hablando de las condiciones, estando fuera del equipo, tratando siempre de acordar. Desde la reestructuración a mediados del año pasado todos arreglaron y se les cumple, no se les debe nada, están al día".

En los últimos días, el exIntendente del club, José Azuaga, dio declaraciones sobre su salida apuntando a la figura del actual presidente, que no dudó en admitir que "mucha gente me dijo que iba a tener problemas y les tengo que pedir perdón esas personas que me lo habían dicho. No quiero crear una polémica, no sirve enojarse, fue una mala experiencia, todos los que hacen se equivocan, yo hago y me equivoqué. Pido perdón que tomé esta determinación. Les pido disculpas a los que hice caso omiso. Le doy la razón, uno es humano y se puede equivocar".

Antes de despedirse, respecto al sorteo del nuevo torneo, Vignatti dijo que "es un sorteo, esperemos con ansiedad, luego habrá que sortear todos los escollos, ojalá todos podamos sortear esta pandemia y que lleguen campeonatos más organizados y largos. Que salga lo que tiene que salir, pero a mí me gustaría que el Clásico se juegue en la primera fecha".