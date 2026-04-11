Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

El español Carlos Alcaraz le ganó a Valentin Vacherot y se metió en la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde definirá con el italiano Jannik Sinner

El español Carlos Alcaraz (1°) le ganó en sets corridos al monegasco Valentin Vacherot y se metió en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo , donde definirá con el italiano Jannik Sinner (2°) quién comenzará la semana que viene como número 1 del mundo.

Alcaraz, que va en busca de su segunda consagración consecutiva en el principado, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 24 minutos de juego.

El español, al igual que durante toda la semana, no sacó a relucir su mejor tenis, pero le alcanzó para quedarse con un trabajado triunfo en el que necesitó quebrarle el saque en tres ocasiones a su oponente, que lo hizo solo una vez.

Se armó la final del Masters 1000 de Montecarlo

Gracias a esta victoria, Alcaraz se metió en la gran final, donde se las verá con Sinner en un encuentro con doble importancia, ya que no solo definirá al campeón de la edición 2026 del Masters de Montecarlo, sino que además aquel que se quede con el triunfo comenzará la próxima semana como número 1 del mundo.

En caso levantar el trofeo este domingo, Alcaraz conquistará con solo 22 años su vigésimo séptimo título ATP, el tercero en la temporada y su noveno de Masters 1000.

Vacherot, por su parte, demostró durante esta semana que su título en el Masters de Shanghái del año pasado no fue casualidad y que llegó a los primeros planos del tenis mundial para quedarse.

Esta muy buena actuación en sus tierras le permitirá al monegasco comenzar la próxima semana como número 17 del ranking ATP.