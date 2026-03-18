Patronato recibirá a Colón con público neutral en Paraná: tribuna Ayacucho habilitada

La policía de Entre Ríos autorizó la presencia de fanáticos que no sean hinchas de Patronato, bajo la figura de público neutral en el partido interzonal.

La ciudad de Paraná se prepara para un encuentro de alta tensión: Patronato recibirá a Colón en la sexta fecha de la Primera Nacional, Zona B, con la tribuna Ayacucho habilitada para público visitante neutral . Tras la confirmación de la policía de Entre Ríos, los seguidores del Sabalero podrán asistir al estadio Grella, aunque no podrán ingresar con banderas, camisetas ni objetos identificatorios , garantizando seguridad y orden durante el encuentro. De manera extraoficial, se estima que la cantidad de entradas neutras podría oscilar entre 1000 y 1500 .

La medida representa un equilibrio entre la presencia de ambas parcialidades y la continuidad del espectáculo, manteniendo la pasión y el control en el marco de la competencia. Patronato atraviesa uno de los peores inicios de su historia en la Primera Nacional , lo que obliga a Rubén Forestello a replantear su propuesta táctica, priorizando solidez defensiva, presión alta y eficiencia en transiciones ofensivas.

Colón, por su parte, buscará aprovechar la condición de visitante neutral para generar superioridad en el medio campo y desequilibrar con la velocidad de sus extremos, mientras adapta su estrategia a un contexto donde la parcialidad visitante no puede intervenir directamente en las gradas. La designación de Yamil Possi como árbitro agrega un factor de tensión adicional, ya que el juez ha tenido antecedentes conflictivos para Patronato, lo que hará imprescindible que el equipo local controle las faltas y administre la presión en los momentos claves del partido.

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La sexta fecha del torneo se desarrollará a lo largo de cuatro días, con partidos simultáneos que requieren precisión táctica y manejo de energía. El cruce entre Patronato y Colón será este domingo a las 16 horas, marcando un duelo decisivo tanto por puntos como por proyección en la tabla. La presencia de público neutral, aun limitada, le añade un condimento especial: intensidad en el juego, vigilancia constante y una presión indirecta que condicionará la toma de decisiones, mientras ambos equipos buscarán consolidar su rendimiento y dejar en claro sus objetivos dentro de la Primera Nacional.