Osella: "Nos estamos pareciendo al equipo que pretendo"

Colón le puso freno a su caída con un punto de oro que sumó ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde tenía la misión de cortar una racha adversa de cinco derrotas al hilo y 12 caídas consecutivas fuera de Santa Fe.

De esta manera, a pesar que el punto sirve de poco en la pelea por no descender, pudo salir del mal momento con un empate que puede servir mucho desde lo anímico pensando en las últimas cuatro fechas de la Superliga y para afrontar con otra mentalidad la Copa de la Superliga, que también tendrá injerencia en la carrera por no descender.

Luego del partido Diego Osella habló en conferencia y comenzó diciendo: "Salió el partido que planificamos, siempre dije que me gustan los equipos ordenados e intensos. Colón hizo un partido inteligente, tuvo dos claras ante Unsain, en el segundo tiempo también pero no lo pudimos abrir. Pero nos estamos pareciendo al equipo que pretendo, que sea un equipo incómodo, que cuando salga lo haga con convicción. Creo que hicimos un buen partido en general y mejoramos a lo que veníamos haciendo".

"Es muy difícil trabajar cuando se pierde, más allá del convencimiento que uno tiene. Llevamos 34 días acá y parecen 300, con todas las cosas que suceden y los problemas. Es bueno que el jugador empiece a confiar, dentro de seis días tenemos una final con Racing y hay que hacer valer lo que hicimos acá. Había que cortar esta situación, queremos que Colón sea un equipo incómodo y que trabaje, ya vamos a aprovechar las situaciones que nos permitan sumar de a tres", agregó a continuación.

Mientras que luego se refirió a los últimos minutos, donde el Halcón sometió a Colón y agregó: "A medida que iba pasando el partido el jugador siente que se termine, y el desgaste que hicieron de presión. Es difícil que Defensa no te genere situaciones en su cancha, juega muy bien, tiene un gran entrenador. Analizamos los de Talleres y Tucumán, y más allá de la tenencia genera mucho. Para nosotros era importante ordenar esto, comenzar a sumar y que el jugador tomé confianza".

En cuanto al rendimiento de Lucas Viatri, dijo: "Tuvo muy pocos entrenamientos, le pedimos que juegue sobre los dos centrales, que juegan bien con la pelota y no les gusta el roce. Creíamos que así podían nacer las posibilidades, tuvimos dos claras, mano a mano en el primer tiempo y no las aprovechamos. Es importante que vaya agarrando ritmo, tiene mucha experiencia y calidad".

Más adelante, opinó sobre la tarea de Matías Fritzler en su vuelta al equipo y analizó: "Estuvo muy bien, le tocó volver al primer equipo, no dudábamos de sus capacidades. Es un gran profesional, entrena muy bien, tenía que estar preparado para cuando le tocara y aprovechó su chance".

Luego volvió al desarrollo del cotejo en Florencio Varela e indicó: "Defensa es un equipo que usa bien el ancho de la cancha, con Tripichio y Piovi, con diagonales, es un equipo de buena circulación, pone a un cinco por delante del otro, trata de protagonizar luego de cortar los circuitos. Teníamos que tener presión rápida para cortarle los caminos, sobre todo a Cardozo. Había que ponerle fin a la caída, ya que se hacía muy difícil trabajar de esa manera".

Y relacionó lo producido ante Defensa con lo hecho ante Central Córdoba: "En Santiago defendimos bien, pero en ofensiva no tuvimos ideas, creo que hoy tuvimos las chances y nos las aprovechamos. Hay que seguir dando confianza, que se abra el arco y creer que se puede. Soy optimista por naturaleza y hay que mirar para adelante".

"Creo que el orden da posibilidades, hoy ante la falta de contundencia nos permitió llevarnos algo. Lo colectivo funcionó. Estigarribia y Viatri hicieron un gran partido, atrás fuimos sólidos, Burián no se revolcó demasiado y eso fue bueno. Para mí es un arquero de selección, me parece que no solo lo que transmite durante el partido es importante sino lo que hace en la semana", expresó en otra parte de la conferencia.

También analizó los cambios que realizó en el complemento y agregó: "Cristian (Bernardi) venía de un parate, queríamos que pueda arrancar como hizo con el remate que le detuvo Unsain. Luego fue punta por punta, el de Morelo por Luis Rodríguez. El de Escobar fue para ganar tiempo".