Vignatti vuelve al ruedo en Colón: "Lo que no se puede postergar es el intento"

José Vignatti vuelve al ruedo en Colón, como síndico de la lista de José Alonso. "Si me deja el presidente, voy a opinar, pero solo eso”, reveló.

Tras las elecciones en Colón que marcaron el regreso del vignattismo a la conducción política del club, esta vez desde un rol institucional diferente, José Néstor Vignatti, quien será Síndico de la nueva Comisión Directiva encabezada por José Alonso, realizó un extenso análisis sobre el pasado, el presente y el futuro del club.

Con autocrítica, pero también con orgullo por los logros conseguidos durante su larga trayectoria como dirigente, Vignatti afirmó: “Yo ya lo dije. La circunstancia por la que Colón está en la B no es tan vertical como se pretende mostrar. Hay que rescatar también que durante muchos años salimos paseando con nuestra institución por Sudamérica, ganando en los mejores escenarios y codeándonos con los grandes”.

Las reflexiones de José Vignatti, quien vuelve en Colón

Recordó incluso momentos históricos: “Llegamos a estar en el puesto 69 del ranking mundial en 1998 y hasta hace poco competíamos mano a mano con los más importantes. Después vino una circunstancia que tiene el fútbol, y algunas cositas más, que nos llevaron a este momento”.

Respecto al fuerte respaldo de los socios en las urnas, destacó: “Quizás porque demostramos que tenemos capacidad para resolver. Yo también tomé el club en 1992 con una quiebra y en la B. Y trabajando seriamente, en dos años y medio logramos el ascenso y desde ahí fuimos creciendo. La gente no se olvida de esos méritos”.

Consultado sobre los primeros pasos de la nueva gestión, fue claro: “Eso le corresponde al presidente electo. Yo lo voy a acompañar. Hay cuestiones bien encaminadas para ser optimistas y revertir esto a corto plazo”.

Vignatti y su nuevo rol en Colón

Sobre su rol, enfatizó su decisión de dar un paso al costado del poder central: “Ellos confiaron en mí y yo confío en ellos. Mi tiempo no es el que Colón necesita hoy. Me encanta el lugar que voy a ocupar porque uno sigue cerca de la pasión. Si me deja el presidente, voy a opinar, pero solo eso”.

Sin embargo, reconoció que el desafío seduce: “Todos los futboleros queremos participar y dar opinión, pero la decisión es del presidente. Yo siempre jugué fuerte. Y sin dudas hay que jugar fuerte para que la maquinaria empiece a funcionar otra vez. Tenemos con qué, tenemos el respaldo de la gente”.

Sobre Alonso y su futuro como conductor afirmó: “Lo vamos a ver. Pero el respaldo de la gente hoy fue impresionante. Eso demuestra ansiedad por dar vuelta la página”.

A los hinchas, les dejó un mensaje de compromiso: “Vamos a poner todo de nosotros. El fútbol no permite prometer resultados, pero sí buscar el camino para llegar rápido al lugar donde estábamos hasta hace poco”.

Cuando fue consultado por la continuidad de Ezequiel Medrán, respondió: “Me gusta. Creo que eligió buenos jugadores y está capacitado para seguir. Pero es tarea del presidente decidir”.

Finalmente, al plantearle qué consejo le daría si Alonso lo llama por la noche, no dudó: “Que empiece a ser presidente. Ese es el primer consejo”.

Y cerró, con convicción, sobre el futuro de Colón: “Vamos a intentarlo. Lo que no se puede postergar es el intento. Lo vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Habrá que ver los números, analizar la situación, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Estamos acostumbrados a los desafíos económicos. Hoy la gente lo pide y está ansiosa por volver a ser”.

El Síndico toma su lugar. La historia se reactiva. Y Colón, una vez más, empieza a jugar fuerte.