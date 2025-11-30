Uno Santa Fe | Colón | Colón

Escándalo en Colón: piden la impugnación de la lista de Ricardo Luciani

Cuatro de las cinco agrupaciones le pidieron a la Junta Electoral que suspenda los comicios en Colón, apuntando contra Ricardo Luciani.

30 de noviembre 2025 · 13:51hs
La boleta de Luciani. Según establece el reclamo presentado

La boleta de Luciani. Según establece el reclamo presentado, la Junta había determinado que todas las boletas debían ser impresas exclusivamente en blanco y negro, a fin de garantizar igualdad visual entre los participantes.
Las elecciones en el Colón se vieron sacudidas por una fuerte controversia luego de que representantes de otras agrupaciones presentaran un pedido de impugnación contra la lista que encabeza Ricardo Luciani, denunciando el uso de boletas “irregulares e ilegales” que no se ajustan a lo acordado con la Junta Electoral.

Según establece el reclamo presentado, la Junta había determinado que todas las boletas debían ser impresas exclusivamente en blanco y negro, a fin de garantizar igualdad visual entre los participantes. No obstante, la agrupación Sangre de Campeones —que impulsa la candidatura de Luciani— habría distribuido boletas con logos en azul y tipografías celestes, algo que para los denunciantes constituye una “‘burda e ilegítima maniobra electoral’ destinada a influir sobre la voluntad de los votantes”.

Piden la nulidad total del acto y denuncian posible fraude

La situación escaló al agregarle los apoderados un nuevo capítulo al reclamo: en esta segunda parte del escrito, se informa que introducen la impugnación de todos y cada uno de los votos que hayan sido emitidos utilizando esas boletas observadas, además de adelantar que podrían promover la nulidad absoluta de los comicios.

Incluso, los denunciantes plantean la posibilidad de formular cargos ante la IGJ y el Ministerio Público de la Acusación ante un presunto caso de fraude electoral, con consecuencias legales para quienes resulten responsables.

Petitorio contundente

En el documento, los apoderados realizan cinco pedidos concretos a la Junta Electoral:

-Que se registre formalmente la denuncia por irregularidades en las boletas de la lista de Ricardo Luciani.

-Que se suspenda el acto electoral hasta que se resuelva la situación.

-Que se retiren todas las boletas cuestionadas de las mesas.

-Que se impugnen absolutamente todos los votos emitidos con papelería que no respete la normativa (blanco y negro).

-Que se deje abierta la posibilidad de exigir la nulidad del acto electoral y radicar denuncias por fraude.

El texto fue firmado por apoderados de diversas agrupaciones, dejando asentada su postura y pidiendo una resolución urgente “para evitar que toda la elección quede viciada de nulidad”.

“Se altera la voluntad de los votantes”

El reclamo asegura que el uso de color en las boletas modifica y direcciona la intención electoral, generando una ventaja indebida en el cuarto oscuro. Señalan que “no es admisible esperar al final de la jornada para impugnar”, ya que el impacto ya estaría consumado.

No dudan en hablar de “trampa electoral” y entienden que se trata de una maniobra premeditada.

Panorama tenso y expectativa por la decisión

La Junta Electoral deberá resolver con celeridad cómo proceder, ya que el acto de votación continúa y la presentación genera un escenario de máxima tensión entre las listas participantes.

El reclamo, categórico y con implicancias legales, pone bajo la lupa el desarrollo de los comicios y podría terminar redefiniendo el rumbo de la jornada.

A partir de ahora, no solo está en juego quién conducirá los destinos del club, sino también la legitimidad de todo el proceso electoral.

