Pero en los últimos días se comenzó a mencionar con mayor insistencia la ambición de River por contratar a Alex Vigo, e incluso se mencionó de una importante oferta que se le habría hecho llegar al club que preside José Vignatti, aunque la misma estaría lejos de las pretensiones sabaleras.

Quien tomó la palabra fue el mismo Alex Vigo, quien en diálogo con Súper Fútbol por TyC Sports, comenzó diciendo: "Espero que terminen bien las negociaciones, no sé bien cuál es la oferta de River, a eso lo maneja mi representante, yo solo me dedico a entrenar y a jugar".

Alex Vigo.jpg Alex Vigo dijo que espera que José Vignatti cumpla su promesa de dejarlo partir a River.

"Mi deseo es ir a jugar a River, es un sueño, siempre lo quise, y lo tengo ahí en la puerta. A mí no llamó Marcelo Gallardo, solo la dirigencia de River habló con mi representante", agregó Alex Vigo en cuanto a esta alternativa que cada vez parece más concreta.

Luego se lo consultó sobre si Colón lo dejaría ir, y Alex Vigo apuntó: "La verdad que no sé qué dirá el presidente José Vignatti, ya que me había prometido que si había otra posibilidad de ir a River me dejaría ir, a esto me lo dijo cuando me vino a buscar que estábamos peleando el descenso, lo hablamos de que me quedaba. Luego me prometió que si me volvía a buscar me iba a dejar ir, espero que Vignatti cumpla su promesa".

También se le preguntó por su postura y dijo: "Seguiré entrenando, soy jugador profesional de Colón, me entreno todos los días al 100%. Hablé con Eduardo Domínguez, pero fue una conversación privada, también le dije que me quiero ir a jugar a River y me entendió".

"Yo pienso seguir entrenando al 100% y si me toca quedarme trataré de dar todo como siempre", cerró Vigo sobre la chance de que no se termine de cerrar su pase a River.