El jugador fundamental de Unión que tendrá otro partido a parte contra Boca

El futbolista de Unión llega al duelo con cuatro amarillas en Unión y deberá convivir con el riesgo ante Boca para no perder luego el cotejo ante Defensa

Mientras Unión ajusta los últimos detalles para recibir a Boca el domingo, desde las 22, hay un protagonista que afrontará un desafío especia. Se trata de Lautaro Vargas , quien llega al límite de tarjetas. Para el Tatengue representa una oportunidad importante de volver a sumar de a tres y acercarse a los puestos de vanguardia.

En el plantel rojiblanco ya empiezan a mirar la tabla con otros ojos. Puertas adentro se hacen cuentas sobre la cantidad de puntos necesarios para asegurar un lugar en los playoffs, por lo que hacerse fuerte en Santa Fe aparece como un objetivo central en este tramo del torneo.

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Vargas, con cuatro amarillas en Unión

Dentro de ese contexto, Vargas atraviesa una situación particular: acumula cuatro tarjetas amarillas y está al borde de la suspensión. La historia no es nueva para él, ya que llega en esa condición desde hace tres fechas.

Lautaro Vargas Prensa Unión

Aún así, el entrenador Leonardo Madelón no contempla la posibilidad de guardarlo. El defensor se convirtió en una pieza clave dentro del funcionamiento del equipo y su presencia resulta fundamental en el armado de los 11.

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Por eso, Vargas deberá convivir con ese riesgo cada vez que salte al campo. Jugar con intensidad, como exige el partido ante Boca, pero al mismo tiempo evitar la amonestación que lo dejaría afuera del próximo compromiso ante Defensa. Así, mientras Unión buscará tres puntos vitales ante uno de los rivales más pesados del campeonato, el volante tendrá un duelo particular: rendir al máximo… sin cruzar la línea que lo lleve a una suspensión.