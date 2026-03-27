Colón tendría dos o tres variantes para visitar a Patronato

El DT de Colón Ezequiel Medrán dispone este viernes de un ensayo futbolístico para comenzar a definir la formación que jugará ante Patronato

El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondía de dos o tres cambios para visitar a Patronato.

Consciente de que el equipo jugó muy mal ante San Telmo, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en la formación titular y como mínimo se vislumbran dos variantes, aunque podrían ser tres los cambios para visitar a Patronato.

En la defensa, es un hecho que Leandro Allende debutará con la camiseta rojinegra jugando como lateral izquierdo, reemplazando a Facundo Castet, de muy flojo rendimiento.

El defensor que llega proveniente de Quilmes estuvo cerca de debutar hace un par de fechas, pero sufrió un desgarro y por ello, recién ahora está a disposición del cuerpo técnico.

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Por su parte, en la zona media se dará el ingreso de Matías Muñoz en lugar de Germán Cano, para conformar un triángulo en la zona media junto con Ignacio Antonio y Federico Lértora.

En tanto que la duda pasa por saber si Matías Godoy, recuperado de un desgarro y que no juega desde el partido ante Central Norte se mete en la formación titular o si Medrán le ratifica la confianza a Julián Marcioni.