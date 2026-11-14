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Crecida del Paraná: el río llegó a 5,66 metros en Santa Fe y quedó a cuatro centímetros de la evacuación

La Municipalidad intensificó los operativos de asistencia, traslado de familias y refuerzo de las defensas. En Alto Verde hay 202 personas alojadas en el centro de asistencia.

14 de noviembre 2026 · 08:41hs
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Trabajo de traslado de los vecinos de Alto Verde y La Vuelta del Paraguayo por la crecida del río Paraná 

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Trabajo de traslado de los vecinos de Alto Verde y La Vuelta del Paraguayo por la crecida del río Paraná 

La crecida del río Paraná en Santa Fe mantiene en alerta a las autoridades y a las familias que viven en las zonas más vulnerables de la ciudad. Este sábado 14 de noviembre, la altura del río en el puerto de Santa Fe llegó a los 5,66 metros, según las mediciones oficiales de Prefectura Nacional, y quedó a apenas cuatro centímetros del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.

La marca registrada supera en 36 centímetros el nivel de alerta, fijado en 5,30 metros, y profundiza la preocupación por el avance del agua sobre los valles de inundación y los sectores ribereños de la capital provincial.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Santa Fe intensificó los operativos de emergencia hídrica, con tareas de traslado de vecinos, asistencia sanitaria, entrega de provisiones, monitoreo del sistema de defensas y construcción de módulos habitacionales para alojar a las familias afectadas.

Crece la asistencia a las familias afectadas en Alto Verde

Hasta las 18 de este viernes, el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde registraba 202 personas alojadas, pertenecientes a 62 familias. Del total, 112 son mayores de edad y 90 menores.

En paralelo, el municipio continúa con la construcción de nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento y dar respuesta a las necesidades de los vecinos que debieron abandonar sus viviendas por el avance del agua.

Uno de los refuerzos importantes del operativo se produjo este viernes con la incorporación del Ejército Argentino, que colaboró en el traslado de personas hacia el centro de asistencia de Alto Verde mediante vehículos anfibios. Estos equipos permiten facilitar los desplazamientos en sectores anegados y de difícil acceso.

Además, en el paraje La Boca se realizaron trabajos de colocación de bolsas de arena para reforzar la protección de los sectores más expuestos a la crecida del Paraná.

Operativo de asistencia y prevención en Colastiné Sur

Otro de los sectores donde se concentra la intervención municipal es Colastiné Sur, donde continúa el acompañamiento a las familias afectadas por el avance del agua.

En ese sector ya se acondicionó un terreno para el alojamiento preventivo de los vecinos que eventualmente necesiten dejar sus viviendas.

Mientras tanto, los equipos municipales mantienen las tareas de asistencia y distribución de provisiones mediante embarcaciones, destinadas a las familias que todavía permanecen en sus casas pese a las dificultades que genera la crecida.

Refuerzan las defensas y el sistema de bombeo en Santa Fe

En paralelo a los operativos de asistencia, el municipio mantiene un monitoreo permanente del sistema de defensas hídricas, las estaciones de bombeo y los sectores considerados más vulnerables frente al avance del río.

Durante este viernes se realizaron trabajos de cierre de compuertas en Varadero Sarsotti y barrio El Pozo, mientras que en barrio Matheu se avanza con el mismo procedimiento.

Las intervenciones contemplan también la instalación de equipos de bombeo para garantizar el funcionamiento del sistema de protección ante el incremento del nivel del Paraná. Los trabajos cuentan con custodia policial.

Con el río en 5,66 metros y a centímetros de alcanzar el nivel oficial de evacuación, la emergencia hídrica en Santa Fe mantiene activos los operativos de prevención y asistencia, mientras las autoridades siguen de cerca la evolución de la crecida y su impacto en los barrios ribereños.

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