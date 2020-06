Día clave para la salida del Vasco Azconzábal

La novela de Juan Manuel Azconzábal va consumiendo sus capítulos finales y este jueves puede ser un día clave, ya que finaliza la cuarentena obligatoria de 14 días que el DT venía llevando adelante en un departamento en Santiago de Chile. Apenas arribó al país trasandino, el Vasco debió recluirse en un domicilio para cumplir con el aislamiento obligatorio.

Pero ese plazo finaliza este jueves 25 por lo cual es un día decisivo en relación al futuro del DT. Se sabe que ya tiene todo acordado con Unión para suceder a Leonardo Madelón, pero se venía demorando su salida. Hay que ejecutar una cláusula de 48.000 dólares y allí estaba la traba, porque nadie quería abonar ese dinero.

Lo cierto es que hoy Azconzábal podría acercarse a una escribanía de Santiago para firmar los papeles y rescindir con Deportes Antofagasta. La segunda opción es que viaje a Antofagasta para tener un cara a cara con el presidente del club y poder arreglar la salida. Y la tercera y menos factible es que se presente a los entrenamientos del Antofagasta.

No obstante, está claro que ya con la posibilidad de moverse dentro de Chile, estas horas serán claves para tener mayores precisiones sobre el futuro del entrenador. La decisión está tomada y en Unión lo esperan. Ahora debe definir el Vasco quien hasta el momento se expresó públicamente.

Más allá del contexto, la realidad indica que en Unión no están demasiado apurados dado que consideran que sin fútbol ni tampoco entrenamientos, no tiene mucho sentido estar pagando un contrato. Por ello, es que ya llevan tres meses ahorrados de pagarle a un DT y en consecuencia no ven con malos ojos que la situación se estire un poco más.